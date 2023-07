Cosa fare (anche gratis) a Monza e in Brianza nel weekend

Divertimento, sport, solidarietà. E ancora musica e golosità. Ecco le proposte selezionate per voi per il weekend di sabato 22 e domenica 23 luglio a Monza e in Brianza.

Monza Power Run

Parola d'ordine divertimento. E solidarietà. Torna la Monza Power Run. La corsa a ostacoli più divertente è in programma sabato 22 luglio con partenza da Villasanta. La Monza Power Run è organizzata da un'associazione no pro-fit, "Lele Forever Onlus", nata nel 2001 per volontà dei genitori e amici, in onore di Gabriele (LELE), morto nel 1999 a causa di leucemia. "Da 14 anni combiniamo con successo sport, spettacolo e solidarietà, solo apparentemente diverse tra loro" spiegano gli organizzatori. Si tratta di una manifestazione podistica goliardica, non classificabile e non competitiva. La partenza e l'arrivo saranno nel comune di Villasanta, e transito con ostacoli anche all’interno del Parco di Monza e dell’Autodromo Nazionale di Monza. La corsa è una prova non competitiva di circa 12 km, su terreno misto asfalto, cemento, sterrato, sassi: lungo tutto il percorso è prevista la presenza di ostacoli, naturali e artificiali. Qui il sito ufficiale con il regolamento e le iscrizioni. Il cuore della Monza Power Run 2023 sarà nella nuovissima Piazza Europa, dove runner, golosi, appassionati, famigliari ed amici si riuniranno per la più bella festa dell’estate: lo Street Runners Party.

Un angolo di Hawaii in Brianza

Come alle Hawaii restando in Brianza. Domenica 23 luglio al Parco Tittoni di Desio arriva il grande festival dell’ukulele, dalle 10 del mattino fino a sera. L'ingresso ha un costo di 10 euro (ingresso gratuito per bambini fino ai 10 anni) con possibilità di partecipare a tutti i whorkshop, attività e concerti. L'evento è organizzato dall'Ukulele Fest Brianza ed è giunto alla sua seconda edizione: si tratta di un grande festival dedicato allo strumento estivo (e non solo) per eccellenza, mr Ukulele. Per un giorno Parco Tittoni diventa Honululu, fin dal mattino, in una giornata che vedrà wdorkshop per bimbi/ragazzi/adulti, concerti, mercatini e tante attività dedicate agli amanti dell’Ukulele!

Spettacolo in piazza a Monza

Sabato 22 luglio nuovo appuntamento con gli spettacoli della rassegna Non solo Clown in piazza Bonatti, quartiere San Donato. In scena il one man show di Ale Bellotto. Un giovane illusionista che vanta partecipazioni in diversi programmi televisivi e premi nei più prestigiosi concorsi nazionali ed europei. Alla ricerca Alice Macchi Maki, si ritrova per strada con una missione: cercare la sua vera famiglia. Attraverso peripezie e acrobazie ci riesce, finalmente, con l’aiuto di volontari del pubblico. A seguire "Sere yo Maestro" con Marcel Eso. L’eclettico Marcel accendendo un amplificatore crea il suo palco d’azione e tutto prende forma, i passanti improvvisamente si tramutano in pubblico per assistere ad uno spettacolo di giocoleria, acrobazie ed equilibrismo.

La sagra della Puglia

Specialità della Puglia in Brianza. Il weekend da giovedì 20 a domenica 23 luglio un ultimo grande appuntamento enogastronomico all'aperto a Muggiò nel verde della Nuova Area Feste di Parco Superga per quattro giornate dedicate alla cucina pugliese tra gusto e divertimento. Si potranno gustare cacio impiccato, pane di Altamura, bombette di carne con capocollo, pasticciotti dolci, carne alla griglia, pittule di ogni tipo, torcinelli di agnello, pomodori secchi e tante altre golosità. La festa inizierà giovedì 20 e venerdì 21 alle ore 18.00, mentre sabato 22 e domenica 23 già alle 11.00 (con orario continuato a pranzo e a cena). L’ingresso è gratuito.