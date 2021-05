Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend

Sport e natura e ancora visite guidate nel verde. Sono diversi gli appuntamenti in programma a Monza e in Brianza per il weekend di sabato 22 e domenica 23 maggio. Dalla Villa Reale inoltre domenica 23 maggio partirà la Monza-Montevecchia Eco Trail.

Festa dello Sport nel Parco di Monza

Dopo un anno molto difficile per lo sport e per coloro che non hanno potuto praticarlo arriva la prima edizione della Festa dello Sport, proposta dalla Società Nuova Artistica Monza (Nam) che, in collaborazione con Il Salto Ads e Social Time Onlus, organizza un weekend intero dedicato all’attività motoria. Un modo per ripartire e promuovere le attività sportive all’aria aperta, in Cascina San Fedele all’interno del Parco. Il programma del weekend prevede attività sportive all’aperto grazie all’allestimento di attrezzature idonee per atletica, ginnastica, pesistica e triathlon.

Riapre il Rossini Art Site

Il Rossini Art Site riapre al pubblico. Per domenica 23 maggio è prevista una visita guidata del parco e della collezione alle ore 16.00, che permetterà al pubblico di immergersi nel verde tra prestigiose opere d’arte contemporanea in un tour condotto da guide abilitate esperte dell’associazione Artù, che sapranno accompagnarvi alla scoperta dei grandi maestri dell’Astrattismo Concreto passando per il Nouveau Réalisme, fino all’età contemporanea; artisti cha hanno concepito molte delle opere presenti in collezione appositamente per il luogo in cui sono oggi installate ed in stretto rapporto con la famiglia Rossini. Per partecipare alla visita guidata (€ 3,00 + biglietto di ingresso) è richiesta la prenotazione via mail all’indirizzo: info@ rossiniartsite.com, con l’indicazione dei nominativi di tutti i partecipanti. Ricordiamo ai visitatori che la visita si svolgerà anche in caso di pioggia lieve.

Giornata dei Parchi, passeggiate nel verde

In occasione della Giornata Europea dei Parchi 2021 (che ricorre lunedì 24 maggio), il Parco Adda Nord ha allestito un “cartellone” di iniziative dedicate al pubblico e alle scuole. Il programma si chiama “Respira il Parco” ispirato al tema prescelto quest’anno che è il “respiro” nella e della natura delle aree protette. Si parte da Canonica d’Adda domenica mattina alle 9.30 con la pulizia dell’argine del fiume in collaborazione con la Onlus Plastic Free nell’ambito dell’iniziativa presentata l’altro giorno in Regione “UnPOPrimadelMare”. Ritrovo al centro sportivo di via Verdi (prenotazione obbligatoria sul sito www.plasticfreeonlus.it). Nel pomeriggio ci si sposta a Trezzo sull’Adda per la seconda apertura primaverile del Museo Muva, il museo interattivo della Valle dell’Adda, ospitato al pianterreno di Villa Gina, sede del Parco Adda Nord. Il museo sarà aperto l’intero pomeriggio dalle 14 alle 17.30. È prevista una vista guidata alle 14.30. Per info e prenotazioni occorre scrivere una mail a muva.adda@gmail.com.

Sapori napoletani e cinque idee per una colazione fuori

Caprese, impepata di cozze, salsiccia e friarielli, fritture e gli immancabili i dolci della tradizione con sfogliatelle e babbà. I sapori della tradizione napoletana tornano a Senago con la kermesse dedicata alle specialità partenopee. Appuntamento fino a domenica 23 maggio al Centro Sportivo di Senago in Via G.di Vittorio 2 con ampio spazio con tavoli all'aperto.

Una briosche con cappuccino, dolce o salata poco importa, purché gustata da seduti e con un po’ di calma. La colazione perfetta anche per il weekend, prendendosi del tempo per godere di un momento di relax. Ma dove andare, tralasciando il proprio bar preferito? Abbiamo scovato cinque proposte in Brianza, per le vostre colazioni all'aperto (come da disposizioni anti-Covid) o per un golosissimo asporto/delivery. Ecco qui le idee selezionate per voi.