Le 6 cose da non perdere (anche gratis) nel weekend a Monza e dintorni

Dal pic-nic festival nel parco di Monza al mercatino del brocantage in centro. Fino alle sagre e alle feste per i più golosi. Ecco le idee e le proposte per il weekend che abbiamo selezionato per voi tra adrenalina delle gare in programma in autodromo alla dolcezza fantastica della mostra Candy World che qualche giorno fa ha inaugurato ad Arese, a pochi chilometri dalla Brianza.

Pic-nic festival nel parco di Monza

Torna lo street food nel verde del Parco di Monza. Un'edizione Pic-nic che farà tappa a Monza da sabato 22 aprile a lunedì 1 maggio. Si comincia questo fine settimana con due lunghi weekend con specialità on the road dolci e salate da gustare immersi nel verde dell'incantevole parco.Insieme a specialità on the road da gustare tra i tavolini o sul prato anche un ricco programma di intrattenimento.

Mercatino in centro

In via Bergamo, in centro Monza, torna il mercatino. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati dell'artigianato e dell'antiquariato. Ogni mese nel borgo monzese, che per decenni tutte le seconde domeniche del mese ha ospitato le bancarelle di chi vendeva pezzi storici, ritorna ad ospitare l'appuntamento che richiama appassionati dell'antiquariato (ma anche dell'artigianato) da tutta la Lombardia. E sarà domenica 23 aprile, un secondo appuntamento mensile dopo quello eccezionale di Pasqua.

Visite gratuite al Belvedere del 39esimo piano a Milano

La vista panoramica di tutta Milano fino alla Brianza e oltre dal 39esimo piano di Palazzo Lombardia. Fino a domenica il Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia, sede della Regione, sarà aperto al pubblico. "Saremo in grado di offrire una vista della 'Design Week' davvero unica. Anche perché ammirare la città dal 'tetto più alto della Lombardia' sarà un'esperienza eccezionale" aveva annunciato il governatore Attilio Fontana. Qui orari e giornate di apertura.

Le sagre

Panino con la salamella, polenta, casoncelli, brasato e cassoeula. Sono queste solo alcune delle proposte nel menu della festa del salame che prende il via nel weekend a Campofiorenzo, frazione di Casatenovo, al confine con la Brianza monzese. L'edizione numero 48 della manifestazione si apre nel weekend di sabato 22 e domenica 23 aprile e la festa proseguirà fino a martedì 25 aprile per riprendere poi con il fine settimana successivo il 29, 30 aprile e l'1 maggio. Previsto il servizio di cucina, bar, intrattenimento musicale e gonfiabili per i bambini.

Torna in Brianza anche l’attesissima Sagra dell'Asparago Rosa di Mezzago. L'appuntamento è in programma dal 22 aprile fino al 21 maggio. L’edizione 2023 si fregia del marchio “Sagra di Qualità” recentemente assegnato da UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, volto ad identificare quelle sagre che realmente valorizzano i prodotti tipici e promuovono in modo proficuo il proprio territorio. La manifestazione sarà ospitata nella splendida cornice di Palazzo Archinti. Qui il programma completo.

Il mondo delle caramelle, la mostra Candy World

Dopo il Museum of Dreamers, e la Bubble World Experience, arriva a Milano la Candy World Experience. Inaugurata il 14 aprile, si trova ad Arese, presso il centro commerciale Il Centro di via Giuseppe Eugenio Luraghi 11. La mostra immersiva resterà aperta fino al 12 luglio, offrendo al pubblico dodici diverse installazioni dalla piscina di marshmallow alla casetta di pan di zenzero. L'ingresso è a pagamento.

Il Fanatec GT World Challenge Europe in autodromo

Nel weekend in autodromo ci sarà il primo appuntamento stagionale del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. L'Autodromo Nazionale Monza è pronto ad accogliere oltre 170 vetture che regaleranno spettacolo sul tracciato brianzolo con 55 GT3 attese al via per la 3 ore monzese che scatterà alle ore 15 di domenica 23 aprile. La serie targata SRO torna a Monza dopo un anno di assenza con uno schieramento da brividi grazie a numeri record e nomi altisonanti. Pronto a scendere in pista con la BMW M4 GT3 del Team WRT, Valentino Rossi, tra i più attesi dopo un anno di "apprendistato" che lo ha già portato a combattere per le posizioni di vertice. Qui le informazioni e il programma.