Le 5 cose da non perdere a Monza e in Brianza nel weekend

Le sagre con i sapori della tradizione, i gioielli e i luoghi d'arte della Brianza che aprono al pubblico per una visita speciale. E poi il festival del parco di Monza che prosegue anche per questo weekend durante il quale nel parco è in programma anche la Brianza per il Cuore Run. Ecco le iniziative in programma per questo primo weekend di autunno a Monza e dintorni.

La sagra della patata a Lazzate

Torna a Lazzate la sagra della patata. Appuntamento da giovedì 21 a domenica 24 settembre con la 18esima edizione della Sagra della Patata in piazza Giovanni XXIIII. Nelle giornate di sabato e doemnica saranno presenti bancarelle e stand per il mercatino dei sapori d'autunno e intrattenimento musicale con esibizioni sotto la tensostruttura allestita in piazza. Un ristorante proporrà specialità con cucina a base di patate.

Sagra dei funghi porcini

Bruschette ai porcini, pappardelle panna e porcini, risotto, lasagne porcini salsiccia e noci e porcini impanati alla milanese. E ancora funghi in tutte le salse con spezzatino e polenta. E' tornata a Senago, alle porte di Monza, la sagra dei porcini per celebrare i sapori e i profumi dell'autunno. L'appuntamento è fino a domenica 1 ottobre presso il centro sportivo comunale di Senago, in via Di Vittorio 2. La manifestazione è accessibile tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica sera e la domenica anche a pranzo.

Il festival del parco di Monza

Cinque giornate dedicate al Parco di Monza per promuoverne il rispetto dell'ambiente, valorizzare il suo patromonio e la sua storia. Torna l'appuntamento con il festival del Parco di Monza che quest'anno è in programma nelle giornate di giovedì 14, venerdì 15, sabato 16, domenica 17 e sabato 23 settembre. La manifestazione ecosostenibile per scoprire uno dei parchi più grandi d’Europa si comporrà di cinque diverse aree tematiche per incontrare le esigenze di tutti: scoperta e conoscenza, ambiente e sostenibilità, arti e natura, essere e benessere e junior fest con iniziative dedicate ai più piccoli.

In programma percorsi guidati, concerti, laboratori didattici, incontri letterari per oltre 100 appuntamenti. La manifestazione è promossa e organizzata dal Comitato Promotore del Festival del Parco di Monza (Associazione Novaluna, Creda Onlus, Meta Coop., Scuola Agraria del Parco di Monza e Musicamorfosi), dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e dal comune di Monza. Il programma completo è disponibile qui.

Ville aperte in Brianza

Un viaggio nel tempo, nella bellezza e nell’arte. Fino a domenica 1 ottobre è in programma l’appuntamento con Ville Aperte in Brianza. Per tre fine settimana consecutivi, si svolgerà l'edizione autunnale della 21° edizione di Ville Aperte in Brianza, manifestazione che regala ai cittadini l’eccezionale opportunità di visitare dimore storiche normalmente inaccessibili. Si apriranno le porte di 200 gioielli architettonici – di cui 47 new entry – diffusi in 84 comuni della Lombardia (3 quelli che partecipano per la prima volta: Ornago per la provincia di Monza e della Brianza, Ello per Lecco e Saronno per Varese), ampliando la panoramica su musei, edifici religiosi, vie d’acqua, opere d’arte industriali, piccoli borghi e tanti altri siti culturali ricchi di bellezze nascoste. Un’edizione Autunno che porterà i visitatori a conoscere altre delizie del territorio, insieme ad un ricco programma di eventi, spettacoli per bambini e famiglie, concerti, rappresentazioni teatrali, itinerari speciali, percorsi che metteranno al centro l’inclusività e molto altro, fino alla collaborazione con il Festival del Parco di Monza. Qui per info e prenotazioni.

Falconieri e polenta, quartiere monzese in festa

Una due giorni all'insegna del divertimento quella di sabato 23 e domenica 24 settembre nel quartiere San Biagio. In via Manara si aprirà infatti la tradizionale, e da sempre partecipatissima, festa di apertura annuale dell'oratorio, organizzata dalla comunità pastorale Ascensione del Signore, che anche quest'anno sarà aperta a tutti e promette tante belle novità per trascorrere un piacevole weekend in allegria con tutta la famiglia. Tra le altre, anche l'apertura dell'arena Laser Game e un suggestivo spettacolo di volo di rapaci con il gruppo brianzolo dei falconieri medievali. E la sera un divertente dj set. Ad allietare con gusto la due giorni, infine, saranno i golosissimi piatti cucinati dai volontari guidati dallo chef Francesco Bartesaghi. Fra cui anche la celebre polenta concia. Quanto basta, insomma, per trascorrere un weekend diverso dal solito, ma restando in città.