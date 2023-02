Le tre cose da non perdere (anche gratis) a Monza e dintorni nel weekend

Ultimo weekend di carnevale a Monza e in Brianza. Sfilate, coriandoli e dolci iniziative. Ecco le tre proposte per il weekend che abbiamo selezionato per voi.

Il planetario in piazza e la festa dei balocchi

Bancarelle, favole e festa dei Balocchi. A Monza i festeggiamenti di Carnevale si chiudono con il weekend di sabato 25 e domenica 26 febbraio. In piazza Trento sarà la volta della Festa dei Balocchi, una mostra-mercato di prodotti di enogastronomia e artigianato con attività per bambini e famiglie. Per l'intrattenimento dei più piccoli in piazza approderà Discovery, il planetario scientifico mobile più grande d’Italia che offre ai più piccoli un’esperienza unica e immersiva nello spazio.

Sfilata di carnevale e falò sul fiume

A Trezzo sull'Adda torna il tradizionale appuntamento di carnevale con la sfilata del Povero Piero, il fantoccio che viene dato alle fiamme su una zattera sul fiume. Appuntamento sabato 25 febbraio con il corteo per le vie cittadine in programma a partire dalle 20.30. Alle 22 seguirà il falò del fantoccio sul fiume Adda con uno spettacolo laser.

Festa del cioccolato a Lissone

Un appuntamento per i più golosi, in programma nel weekend da venerdì 24 a domenica 26 febbraio in piazza Libertà, a Lissone. Si tratta della festa del cioccolato. Gli stand saranno aperti venerdì dalle 15 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 19. Per i più piccini sono in programma laboratori per imparare a realizzare cioccolatini, ai quali si potrà partecipare tutti giorni dalle 15.30 alle 17.30 (durata del laboratorio 15/ 20 minuti - € 7.00 quota individuale). Ad arricchire la manifestazone ci saranno anche i coccoking show, le creazioni live con i Maestri pasticceri.