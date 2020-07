Cucina, musica, arte e relax: cosa fare a Monza e Brianza nel weekend

Eventi gastronomici, visite ai musei, tintarella e tuffi. Ecco le proposte per l'ultimo fine settimana di luglio. Per chi resta in città alcuni suggerimenti per il weekend.

Sagre e food

Per chi vuole viziare il palato da non perdere la festa dei sapori della Puglia. A Desio al Parco di Villa Tittoni tre giorni dedicati alle prelibatezze della cucina pugliese con panzerotti fritti, orecchiette e bombette. Per gli amanti dei sapori campani l'appuntamento è a Senago con la festa napoletana. Il menù (disponibile anche da asporto) comprende una ricca offerta di primi e secondi: da non perdere l'impepata di cozze, le lasagne alla napoletana, la frittura di calamari, salsiccia e friarielli.

Concerti sotto le stelle

Anche al tempo del Covid in estate è impossibile rinunciare alla musica. A Desio un tuffo negli anni Ottanta con il concerto di Viola Valentino, l'indimenticabile voce della canzone "Comprami". A Lissone invece la musica attraverserà le vie con il concerto itinerante di SuoniMobili 2020: un tuffo nelle note sudamericane della Serenate Maricahi.

Cultura e mostre

Per chi desidera ritagliarsi qualche ora di cultura a Monza ai Musei Civici è aperta la mostra "Task Kyoto - Isia Monza: esperimenti e tradizioni", dedicato all'arte e all'artigianato del Giappone.Spostandosi a Milano sono diverse le offerte artistiche: al Museo Diocesano spazio a Chagall, Gaugin e Matisse con l'esposizione di opere provenienti dai Musei Vaticani, e per chi in vacanza non può andare un tuffo nei paesaggi acquatici con la mostra all'Acquario Civico di opere ispirate alla flora e alla fauna dell'habitat acquatico della Lombardia.

Piscine all'aperto

Per chi invece vuole trovare il mare in città la proposta è quella di ritagliarsi tintarella e tuffi in piscina. Il meteo prevede sole: c'è solo l'imbarazzo della scelta tra i vari lidi all'aperto presenti a Monza e Brianza. Ricordando sempre le regole del distanziamento sociale, per divertirsi in sicurezza. Qui l'elenco delle piscine a Monza e Brianza e le informazioni.