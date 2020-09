Tra Ville Aperte, vendemmia, grigliate e street food: ecco che cosa fare nel weekend a Monza e Brianza

Le temperature iniziano ad abbassarsi, le giornate ad accorciarsi. Ma le occasioni di divertimento e di svago non mancano in questo primo fine settimana d'autunno. Diverse le proposte per trascorrere una giornata diversa nella nostra Brianza tra appuntamenti culinari, culturali e gite fuoriporta. Ecco tutte le proposte.

Sagre e Food

Iniziamo l'autunno all'insegna del suo piatto principe: a Senago prosegue la Festa del porcino, un tripudio di piatti dove a farla da padrone è il re dei funghi.

Ma l'autunno è anche la stagione dell'uva: a Monza vendemmia e degustazione solidale a favore della Fondazione Alessio Tavecchio Onlus. I più piccoli potranno divertirsi con la pigiatura, i grandi sorseggiando i vini.

Sempre in tema di cibo e solidarietà a Concorezzo grigliata benefica per gli alpini. Un barbecue da leccarsi in baffi (anche in versione take away) per sostenere le penne nere.

Un tuffo nel passato a Crespi d'Adda: al villaggio operaio colazione dell'Ottocento tra prelibatezze dolci e calde bevande.

Per gli amanti dello street food l'appuntamento è a Concorezzo: oltre agli stand culinari e gastronomici, in piazza anche animazione, bancarelle e giochi per i più piccoli.

Se invece preferite il pesce allora andate a Sovico: al centro sportivo la Festa del pesce, fritto, alla griglia, in pastella con la possibilità di gustarlo in loco o d'asporto.

Alla scoperta delle bellezze del territorio



Al via questo fine settimana Ville Aperte: un tour alla scoperta dei tesori della Brianza, gioielli di cui spesso non conosciamo neppure l'esistenza. Tra gli appuntamenti da non perdere la visita alla Villa Reale di Monza, affiancata da percorsi all'interno del Parco, in Villa Mirabello e momenti musicali.

A Trezzo sull'Adda visita notturna al castello Visconteo, tra leggende, misteri e luci soffuse. Un'occasione per vivere una serata di brivido e di storia, e ammirare poi il bellissimo paesaggio che si vede dalla torre del castello.

A Crespi d'Adda invece appuntamento con la visita guidata al Villaggio operaio: una gita fuoriporta ammirando uno dei gioielli della nostra storia industriale.

La città di Teodolinda ospita un gioco alla scoperta di Monza: partenza dal ponte di San Gerardino tra quiz, indovinelli e caccia al tesoro.

Gita sul treno a vapore

Per un fine settimana diverso, per un viaggio a ritroso nel tempo vi consigliamo il viaggio sul Sebino Express: da Milano Centrale alle sponde occidentali del lago d'Iseo sul treno storico a vapore.