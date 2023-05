Le 6 cose da non perdere (anche gratis) a Monza e in Brianza nel weekend

Dai notturni al Roseto della Villa Reale al royal tasting con calici in Reggia. E ancora la prima notte bianca della Brianza, la pedalata notturna nel parco tra effetti speciali e la festa del quartiere Libertà. Ecco gli eventi che abbiamo selezionato per voi per l'ultimo fine settimana di maggio, da venerdì 26 a domenica 28.

Notturni al Roseto

Torna a Monza l'appuntamento con i Notturni al Roseto della Villa Reale. Le due serate sono in programma sabato 27 e domenica 28, dalle 21.30 fino a mezzanotte, nell'ambito del festival Monza Visionaria a cura di Musicamorfosi. Due notti magiche di note e visioni per inebriarsi e perdersi tra i profumi e i colori di un luogo unico. Con la musica jazz e le sue mille sfaccettature a fare da protagonista: dall’old jazz al lindy hop tutto da ballare, dai ritmi latinos dei Mariachi Messicani al jazz divino di Emong e del quartetto del vibrafonista Gabriele Boggio Ferraris, dalla struggente poesia nippoelvetica di Yumi Ito e Szymon Mika al mantra di “Jesus’ Blood”, dai vortici danzanti di New Orleans e a una molteplicità di sorprese tutte da scoprire tra le meraviglie floreali del Roseto “Niso” Fumagalli della Reggia di Monza.

Festival dei Supereroi

In Brianza arriva il festival de supereroi. Appuntamento domanica 28 maggio all'interno del parco della Villa Tittoni. Un intero evento dedicato al mondo dei supereori con stand, cosplayers, doppiatori, impersonators, PhotoSet per cosplayers, street-food e merchandise/gadgets, attività tematiche, Gara Cosplay, conferenze e approfondimenti, giochi e quiz a premi. Un'esperienza da vivere da protagonista o da semplice spettatore. L'ingresso è possibile dalle 10:30 del mattino e per tutto il giorno.

Notte bianca

Negozi aperti, dj in piazza e atmosfera di festa. A Veduggio sabato 27 maggio arriva la Notte Bianca. L'evento organizzato dalla Pro Loco e dal comune di Veduggio con Colzano, in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio organizzano prevede a partire dalle 19 musica live ed esibizioni di danza; spettacoli, mostre di pittura e di fotografia, sport e attività. Presso lo Spazio Mostre Segantini: Artechevale, Viva l'arte del riciclo; mostra temporanea. In biblioteca: laboratori e attività.

Per i bambini: gonfiabili, Il paese dei balocchi, giochi di una volta. Negozi aperti fino alle 24.00 e punti ristoro per il paese. In caso di maltempo l'appuntamento sarà rimandato al 3 giugno.

Pedala coi lupi

Una pedalata notturna tra effetti speciali nel Parco di Monza. Torna sabato 27 maggio Pedala coi lupi, la manifestazione, non competitiva, attraverso sentieri nascosti e angoli inesplorati, lungo un percorso completamente allestito con decine di effetti speciali. Alla partenza, in programma un laser show e un concerto pop rock.

Royal tasting alla Reggia di Monza

Il vino protagonista in Villa Reale. Un royal tasting alla Reggia di Monza: calici in villa Reale nel weekend di sabato 27 e domenica 28 maggio con un’anteprima di degustazioni dei prodotti selezionati con The WineHunter Award. Il format prevede un’area collettiva gestita da 4 sommelier, grazie alla collaborazione con ASPI - Associazione Sommellerie Professionale Italiana, che presenteranno 50 etichette di 50 aziende del territorio nazionale. Una location singolare, scelta per il legame con la storia di Merano. Le degustazioni si terranno all’interno della Sala da Ballo della Villa Reale al primo piano nobile: i visitatori della Villa Reale, stampa e operatori potranno degustare liberamente la selezione dei prodotti The WineHunter Award. La degustazione è riservata a chi acquista il biglietto di ingresso per la visita alla Reggia. Gli orari sono quelli di apertura del complesso: 10.30-18.30.

Gonfiabili e bancarelle: festa nel quartiere

Un weekend di festa nel quartiere monzese. Da venerdì 26 a domenica 28 maggio presso il centro civico Liberthub di via Libertà sono in programma attività, appuntamenti e intrattenimento per tre giornate all'insegna del divertimento e della condivisione. Nel fine settimana nel quartiere Libertà ci sarà la XXI^ edizione della Festa di Primavera e saranno presenti bancarelle, truccabimbi, gonfiabili e iniziative: dalla mostra di acquerelli ai burattini. Le attività si concentreranno nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 maggio. Qui il programma completo.