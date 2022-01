Cosa fare nel weekend a Monza e in Brianza

Una visita alla Reggia di Monza, per lasciarsi trasportare dal fascino della storia e dell'arte immersi nel verde di un parco unico, una pattinata sul ghiaccio per godere delle ultime giornate di gennaio oppure una serata a teatro. E per chi vuole raggiungere Milano: mostre e concerti. Mentre per i brianzoli che vorranno sconfinare verso il Lago di Como approfittando delle belle giornate previste per l'ultimo fine settimana di gennaio qualche suggerimento per una gita fuori porta. Ecco le proposte selezionate per voi per il weekend a Monza e in Brianza.

Pattinare sul ghiaccio

A Besana si pattina sul ghiaccio per tutto gennaio. L'amministrazione comunale ha deciso di prorogare l'apertura dell'impianto di pattinaggio sul ghiaccio allestito per le festività natalizie in piazza Corti. La pista di pattinaggio anzichè chiudere resterà aperta fino al 31 gennaio. L'accesso è a pagamento con obbligo di green pass e mascherina.

Pillole di storia in Villa Reale

Proseguono le visite alla Reggia con un vero e proprio viaggio nella storia dagli Asburgo ai Savoia. Un percorso unitario tra il primo e il secondo Piano Nobile: dalle sale di Rappresentanza agli appartamenti del Principe di Napoli, della Duchessa di Genova e dell’Imperatore di Germania agli appartamenti privati dei Sovrani Umberto e Margherita. La visita, della durata di circa 60 minuti, è in autonomia con la presenza di guide abilitate che raccontano in pillole la storia della Villa. I sabati e le domeniche dalle ore 10.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso un'ora prima).

A teatro

Al teatro Manzoni di Monza da venerdì 28 al domenica 30 gennaio 2022 va in scena "Il Marito Invisibile" scritto e diretto da Edoardo Erba con Maria Amelia Monti e Marina Massironi. Una videochat fra due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che non si vedono da tempo. I saluti di rito, qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa: mi sono sposata! La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli uomini. Ma diventa ancora più incredibile quando lei rivela che il nuovo marito ha… Non proprio un difetto, una particolarità: è invisibile.

Al Binario 7 nel fine settimana va in scena "La Donna più grassa del mondo", una commedia che attraverso una cifra grottesca e paradossale, induce a riflettere sulla capacità dell’uomo di immaginare un modo alternativo per raggiungere la felicità che non lo condanni all’autodistruzione.

Una gita sul lago di Como

Visitare il Lago di Como a partire dalle camminate e dalle escursioni che portano nei punti più panoramici del Lario o alla scoperta di sentieri pieni di storia e natura, è una meravigliosa esperienza in tutte le stagioni. E per quest'ultimo weekend di gennaio vi suggeriamo alcune mete per una gita fuori porta grazie ai consigli di QuiComo.it. Il Lario non ha certo bisogno di presentazioni: è uno dei più belli d’Europa e uno dei più popolari e gettonati tra i turisti internazionali, ma anche per chi si sposta per una gita fuori porta. Ma lago di Como non è solo ville, vip e gite in barca: tra le forme di turismo non bisogna dimenticare quello degli escursionisti, degli amanti del trekking o anche solo di chi vuole fare una passeggiata alla domenica con la famiglia. Continua.

Per chi vuole spostarsi a Milano

A Milano Giovanni Allevi si esibirà al Teatro dal Verme in un viaggio alla scoperta della sua ultima opera Estasi per pianoforte solo e una vera esplorazione delle molteplici emozioni dell’essere umano. Alla Fabbrica del Vapore si può ammirare CoviDiaries, la mostra fotografica dedicata ai due anni di pandemia tra emergenza sanitaria, impatto sociale e conseguenze economiche, fino alla campagna vaccinale. Sempre alla Fabbrica del Vapore si può visitare la mostra immersiva di Geronimo Stilton.

FOTO Instagram@dj_lorix