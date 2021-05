Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend

A Monza il weekend è "reale". Sabato 29 maggio, con il concerto inaugurale - già sold out - dei Cameristi della Scala di Milano nel cortile dell'Avancorte, la Reggia di Monza torna ad accogliere i cittadini. Dopo mesi di chiusura è il momento della riapertura e a partire da sabato 30 maggio la Villa del Piermarini sarà nuovamente accessibile e per l'occasione sono in programma tre giorni di visite gratuite. In Autodromo a Monza va in scena il Peroni Race Weekend a porte chiuse: gli appassionati potranno seguire le dirette in streaming.

Ad animare il fine settimana brianzolo ci saranno anche i colori, con il ritorno della kermesse dedicata all'Acquarello in città. E ancora musica e intrattenimento al Parco Tittoni a Desio dove riparte il festival che animerà l'estate brianzola dal 28 maggio al 5 settembre 2021. Per i più golosi specialità made in Puglia e delizie da gustare alla festa organizzata al centro sportivo di Senago.

Riapertura della Villa Reale

La Reggia di Monza riapre e per tre giorni accoglierà gratuitamente tra le sue sale i visitatori. Dal 30 maggio al 2 giugno, sarà possibile visitare gli spazi della Reggia di Monza con ingresso libero dalle 10 alle 20. E' necessario prenotare online sul sito www.reggiadimonza.it per garantire la presenza massima di 150 persone ogni ora. Durante le giornate saranno organizzate performance artistiche diffuse all'interno della Reggia con una programmazione musicale di vario genere organizzata da musicisti e performer provenienti anche dalle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale Lombarda (AFAM) che accompagneranno i visitatori durante il percorso. Da sabato 5 giugno la Villa resterà aperta, per il momento, su prenotazione il sabato, la domenica e i festivi.

Monza In Acquarello

Monza torna la capitale dell’Acquarello. Dal 28 al 30 maggio torna la terza edizione di Monza in Acquarello. Tanti gli artisti che per l'occasione saranno presenti nel capoluogo brianzolo e i luoghi della città ospiteranno performance ed esposizioni. Ancora una volta la Galleria Civica ospiterà un contest internazionale di 145 opere di 90 artisti che saranno giudicati da una giuria tecnica e dal voto popolare. In una cornice straordinaria, quella del Parco di Monza e in particolare di Villa Mirabello, sarà allestita una mostra dedicata all’illustrazione botanica e naturalistica.

Il giardino sarà dedicato ai più piccoli con «Monza in Acquarellino»: workshop e laboratori di acquarello per i più piccoli. La novità di quest’anno sarà il «Closlieu», una parola inventata da Arno Stern per indicare uno spazio dove chiunque è libero di esprimere la gioia del dipingere come preferisce. In programma anche conferenze e tra i luoghi protagonisti della rassegna anche i Musei Civici. Per partecipare a tutte le attività in Villa Mirabello, al Roseto, in Sala Maddalena e ai Musei Civici è necessario prenotarsi almeno un giorno prima sulla piattaforma www.eventbrite.it. Il programma completo della rassegna è sulla pagina Facebook di «Monza in Acquarello» e sul sito del Comune di Monza (www.comune.monza.it).

Riparte l'estate del Parco Tittoni: i concerti

Oltre tre mesi di concerti, spettacoli dal vivo ed eventi speciali per festeggiare un compleanno speciale: 10 anni di festival. Prende il via venerdì 28 maggio a Desio l'estate del Parco Tittoni. In programma nel weekend venerdì 28 maggio l'inaugurazione con il concerto dei Matrioska Acoustic Room mentre domenica 30 maggio è previsto un tributo a Fabrizio De André. Il parco di Villa Tittoni Traversi è stato diviso in due diverse aree: Eventi&Cinema, dedicata al cinema e agli spettacoli dal vivo, al quale si accede tramite prevendita o biglietteria in loco, con tavoli e sedie allestiti di fronte alla villa, sotto il cielo stellato; e Fame&Sete, area attrezzata per il ristoro, nel bosco del parco, sempre accessibile gratuitamente con prenotazione del tavolo consigliata.

Idee per una gita al lago

Per chi ha in programma una gita fuori porta ma è ancora indeciso sulla meta ecco alcune idee per una giornata da trascorrere sulle rive dei laghi della Brianza. Situati tra Lecco e Como, i Laghi briantei si trovano nell’alta Brianza. Di formazione glaciale, regalano al territorio una riserva costante di acqua naturale. E, abbracciati da una rigogliosa vegetazione, sono luogo di paesaggi suggestivi e bellissime passeggiate. Con il bel tempo, tanti anche gli angoli dove fermarsi per un pic-nic in famiglia. Si può scegliere tra Alserio, Pusiano, Montorfano, Segrino e Annone. Qui le informazioni utili.