Le 5 cose da fare (anche gratis) questo weekend a Monza e in Brianza

Il panettone, con il tradizionale appuntamento dedicato alla sagra di San Biagio, la poesia della musica con un concerto d'arpa a lume di candele e una performance jazz in Vila Reale. E poi ancora lo shoppin con bancarelle in piazza a Lissone e una mostra dedicata ai gatti. Queste le iniziative che abbiamo selezionato per voi per il fine settimana da venerdì 2 domenica 4 febbraio a Monza e dintorni. Ecco una piccola guida per voi.

Sagra di San Biagio a Monza

Bancarelle, negozi aperti e panettone. A Monza torna l'appuntamento con la sagra di San Biagio. E immancabile si rinnova la tradizione secondo cui una fetta di panettone benedetto avanzato da Natale e conservato fino a San Biagio tiene lontani i malanni e protegge la gola. Il centro della sagra sarà la zona di via Prina con bancarelle, stand e negozi aperti per l'intero weekend. Domenica 4 febbraio è in porgramma anche una degustazione di panettone tradizionale.

I gatti più belli del mondo

I gatti più belli in Brianza. Sabato 3 e domenica 4 ad Agrate Brianza, presso il Centro Sportivo Santa Caterina in via Dante Alighieri 110, è in programma la quinta edizione dell’Esposizione Internazionale Felina organizzata dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Feline) sotto l’egida del WCF (World Cat Federation). "La nostra Federazione si occupa di diffondere la conoscenza del gatto per mezzo di esposizioni e di rassegne organizzate su tutto il territorio nazionale, con la partecipazione di espositori provenienti dall’Italia e da altri paesi europei, con esemplari che saranno valutati da giudici internazionali WCF (World Cat Federation). È questo secondo noi il modo diretto di comunicare con un pubblico sempre più attento, numeroso ed interessato" spiegano gli organizzatori. Saranno due giorni dedicati ai gatti con due giudizi diversi e quindi due esposizioni ben distinte che, attraverso un crescendo di valutazioni espresse dai nostri giudici, provenienti da Italia, Polonia e Ucraina, giungeranno ai Best in Show del sabato e della domenica con la premiazione dei migliori soggetti. Saranno presenti gatti delle più svariate razze, tutti con le loro affascinanti caratteristiche.

Concerto a lume di candele

Un concerto a lume di candela in un luogo ricco di fascino, bellezza e storia con la musica più sublime. Domenica 4 febbraio Lombardia Segreta ha organizzato un concerto d'arpa a lume di candela in Villa Longoni a Desio. "La magia della musica prenderà vita in questo luogo incantevole, mentre la nostra talentuosa arpista suonerà, illuminata da centinaia di candele, creando un concerto dal vivo unico e coinvolgente. Preparati a un’esperienza multisensoriale straordinaria in cui le melodie più belle della musica moderna risuoneranno con grazia e passione" spiegano gli organizzatori. Le più belle arie, canzoni e brani musicali del repertorio classico e leggero più famoso: non mancheranno le più belle colonne sonore e le più belle melodie create dai grandi musicisti di sempre.

Jazz in Villa Reale

Il jazz in Villa Reale. Nel primo weekend di febbraio, l'associazione culturale Musicamorfosi presenta Prodjgi, una nuova rassegna musicale dedicata alle giovani promesse della scena jazzistica italiana. L'evento scatterà con una doppia anteprima, sabato 3 alla Reggia di Monza e domenica 4 alla Cascina Cuccagna di Milano. Prodjgi, acronimo di Promozione del jazz giovane italiano, è il risultato dell'iniziativa Siae "Per Chi Crea", mirata a promuovere e valorizzare i musicisti emergenti di età non superiore ai 35 anni. La rassegna prevede dieci gruppi jazz e due formazioni crossover, che avranno l'opportunità di esibirsi in cinque manifestazioni nazionali e due kermesse internazionali. Alla Reggia di Monza sarà protagonista il talento del Raffaele Fiengo Quartet. Il giovane sassofonista, insieme al suo ensemble, proporrà brani originali di contemporary jazz e reinterpretazioni di movimenti e sonate del XX secolo.Subito dopo, alle 17, il trio del rinomato pianista e compositore statunitense Ethan Iverson si esibirà in anteprima assoluta per l'Italia presentando "Technically Acceptable", il nuovo album appena pubblicato per la Blue Note Records. Qui le informazioni.

Mercatino di Forte dei Marmi

Questo weekend il mercato di Forte dei Marmi approda per la prima volta a Lissone. Appuntamento domenica 4 febbraio presso l'area del mercato di Piazzale degli Umiliati dalle 8:00 alle 19:00. La manifestazione prevede la presenza di 44 bancarelle dove sarà possibile acquistare capi di abbigliamento e prodotti per la casa. Inoltre, saranno presenti anche operatori del settore alimentare che proporranno prodotti tipici toscani.