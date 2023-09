Le 5 cose da fare (anche gratis) nel weekend a Monza e dintorni

I giochi di luce con le proiezioni e la musica, le sagre dal sapore autunnale tra uva, pizzoccheri e festival del vino. E lo sport, con la 10K che torna a essere protagonista in centro città con una corsa serale tra i luoghi simbolo di Monza, con le strade libere dal traffico attraversate dai runner. Ecco gli eventi che abbiamo selezionato per voi nel weekend a Monza e in Brianza.

La sagra dell'uva

Piatti della tradizione e, immancabile, il vino. A Misinto torna la Sagra dell'Uva: l'attesissima e ormai tradizionale festa brianzola è in programma da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre nella centralissima piazza Pertini. Per il terzo anno Gam E20 (associazione che ogni anno organizza la Misinto Bierfest), in collaborazione con il comune, propone la Sagra dell'Uva che darà simbolicamente il benvenuto all’autunno e, con lui, al suo frutto più buono, l’uva. Nella centralissima piazza Pertini verrà posizionato un grande tendone dove troveranno posto le tavolate e la cucina. Tra i piatti che gli chef cucineranno, la trippa, il brasato fino ad arrivare a polenta e zola e ai pizzoccheri. Protagonista indiscusso, insieme al cibo tradizionale dell'autunno, il vino che sarà fornito da Vigne Olcru, cantina dell'Oltrepò pavese. Tra le iniziative in programma, la pigiatura dell’uva con i piedi da parte dei bambini è il momento più atteso dalle famiglie. Qui il programma completo.

Luci e musica: il Kernel festival

Luci e musica. Monza torna ad essere la capitale della luce. Il 29 e 30 settembre il cortile del Liceo Artistico Nanni Valentini s’illuminerà per una nuova edizione del Kernel Monza Lab /023 – New Media Light Art Festival, kermesse artistica internazionale giunta alla sua 13? edizione, la terza in terra monzese, promossa dall’associazione culturale AreaOdeon in collaborazione con il comune di Monza. Una due giorni intensiva tra performance live di musica elettronica e visual mapping, installazioni di luce, un convegno e laboratori legati alle nuove tendenze espressive dell’arte contemporanea nell’ambito di luce, suono, immagine e interattività. Qui il programma completo.

La 10Kappa in centro Monza

Una serata di sport, al chiaro di luna, in centro città. In una Monza deserta, libera dal traffico. Torna sabato 30 settembre 2023 l'appuntamento con la 10Kappa e il capoluogo brianzolo, dopo tre anni di assenza della manifestazione, si prepara ad accogliere accogliere migliaia di runner. Il percorso, da 10 o 5 chilometri, si snoderà lungo le vie del centro, libere dal traffico. Una serata di sport per dedicare anche uno sguardo a tutta la bellezza delle vie del centro storico e dei suoi monumenti: Piazza Carducci, lo storico Palazzo Comunale, l’Arengario, il Ponte dei Leoni, il Duomo, Piazza Trento e Trieste con il suo Monumento dei Caduti e il Palazzo degli Studi.

Festival del Vino

A Lazzate è tutto pronto per la seconda edizione del Festival del Vino. La manifestazione è sempre organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione Borgo in Festa e l’Enoteca dei Fedel dei Fratelli Vago e con la partecipazione di numerose associazioni locali e si conferma come un appuntamento imperdibile, tutto dedicato al “nettare degli dèi”. Il festival infatti animerà il Borgo dal 28 settembre al 1° ottobre, mentre sabato e domenica torneranno nuovamente i Mercatini dei Sapori d'Autunno con prodotti tipici e del territorio, per tutti i palati: patate, zucche, formaggi, miele, marmellate, polenta, pasta fresca, salumi. In Piazza Giovanni XXIII, sarà attivo il ristorante della Sagra che proporrà gustosi piatti della tradizione, accompagnati da vini per tutti i gusti.

Pizzoccheri e sciatt: festa valtellinese

Pizzoccheri e non solo. In occasione della Festa del Paese a Cavenago di Brianza nel weekend del 29-30 settembre e 1 ottobre 2023 va in scena la 32° edizione di "Valtellina in Festa". Tre giornate di gusto e divertimento dedicate alla Cucina Valtellinese - tra musica live, birre e vini selezionati, intrattenimento per i bimbi, market di prodotti tipici, luna park e molto altro - nella centrale Piazza Libertà. Durante la giornata il pubblico potrà bere birre artigianale e selezionate, gustare buonissime specialità regionali (grazie al servizio di bar e ristorazione, con opzione da asporto e take away), acquistare prodotti nel mercato domenicale degli hobbisti oppure discutere nell’area relax con tavoli mentre i più piccoli si divertono nell’area bimbi con animazione o al Luna Park in Piazza Europa. Nel menu bresaola e sciatt di grano saraceno, taglieri di salumi e pizzoccheri fumanti, salsiccette e formaggi, spezzatino e funghi, dolci e tante altre golosità per un viaggio fra i sapori antichi ed i gusti forti, ma allo stesso tempo delicati e semplici, di cibi in grado di soddisfare anche i palati più raffinati.