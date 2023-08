Non solo sagre, tutti gli eventi del weekend a Monza e in Brianza

Il primo weekend di agosto a Monza e in Brianza è all'insegna delle sagre. Momenti di condivisione all'aperto, gustando un boccale di birra o le specialità della tradizione. Ecco gli eventi che abbiamo selezionato per voi. E per chi - in attesa o al rientro dalle vacanze - è in vena di concedersi una giornata di relax ed è alla ricerca della destinazione per una gita in giornata, abbiamo riservato qualche consiglio.

La sagra di San Fermo

Gonfiabili, giochi di una volta in legno, bancarelle, animali e golosità della tradizione. Torna una delle sagre più antiche della Brianza, ad Albiate. E' la sagra di San Fermo che è in programma da sabato 5 a mercoledì 9 agosto. In programma una esposizione di mattoncini Lego, la tradizionale sfilata per le vie del paese (lunedì 7 agosto) e nel parco di villa Campello ci sarà la manifestazione zootecnica e i gonfiabili per i bambini con un punto ristoro. Per le vie del paese grande mercato e fiera delle bancarelle.

Tittoni Beer festival

Nel parco Tittoni arriva il Beer festival. Appuntamento con il festival della birra da venerdì 4 a domenica 6 agosto con l’evento celebrativo della migliore birra artigianale con tantissima musica dal vivo. "Una festa nel posto più bello e famoso della Brianza con 24 birre alla spina rigorosamente italiane e top level, invitiamo tanti amici sul palco, prepariamo un menù food da leccarsi i baffi ed ecco che il Tittoni beer Festival è servito" annunciano gli organizzatori. L'ingresso ha un costo di 10 euro e include 3 gettoni degustazioni da 0,1 cl, Bicchiere in policarbonato dell'evento, accesso a tutta l'area Parco Tittoni compresa l'area concerti.

La mostra di Bansky a Monza

Fino al 5 novembre la Villa Reale ospita la mostra Banksy. Painting Walls, un grande evento espositivo dedicato al nome più celebre della street art internazionale contemporanea. La mostra, allestita negli spazi dell’Orangerie e curata da Sabina de Gregori, presenta in Italia per la prima volta tre muri (porzioni di muro) originali dell’artista britannico, tre straordinari pezzi provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. Qui orari, prezzi e info.

Vacanze nel borgo

Lazzate, in estate, si trasforma in un piccolo borgo dall'atmosfera vacanziera. Torna, per la 18esima edizione, la manifestazione Vacanze nel borgo. Dal 28 al 30 luglio e dal 4 al 10 agosto dieci giorni all’insegna dello svago, relax e divertimento per tutte le età: spettacoli, serate danzanti, ristorante in piazza con 600 posti a sedere e gestione informatizzata, piscine gratuite per i bambini, piano bar serale, baby-dance, giochi, animazione, spiaggia, solarium e tanto altro ancora per vivere sotto casa l’autentico clima delle vacanze estive.

Idea per una gita: le Maldive vicino a Monza

Una meta del Canton Ticino, molto amata e conosciuta anche dai milamesi, letteralmente presa d'assalto in estate. La Valle Verzasca è una valle idilliaca immersa in un impressionante paesaggio montano. È ideale per escursioni sia a piedi che in bicicletta e per godersi la natura. Il cuore della valle è il verdissimo fiume Verzasca, con le sue profonde gole levigate e i bacini che invitano a fare il bagno in estate. Continua