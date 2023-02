Le 5 cose da non perdere a Monza e dintorni nel weekend

Panettone contro i malanni, bancarelle, mercatini e golose specialità con le sagre della polenta e della cinta senese. E poi i panorami sull'Adda, con l'apertura della torre del castello di Trezzo da cui godere di una vista unica. Ecco alcuni degli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi per il fine settimana da venerdì 3 a domenica 5 febbraio a Monza e dintorni.

Sagra di San Biagio a Monza

Bancarelle, negozi aperti e assaggi gratuiti del tradizionale panettone di San Biagio. Domenica 5 febbraio a Monza torna la sagra di San Biagio. L'appuntamento è dalle 8 alle 19 in via Carlo Prina.

Mercatino in villa ad Arcore

Bancarelle in villa. Ad Arcore domenica 5 febbraio arriva il mercatino degli hobbisti. Ad annunciare l'evenro è stata la Pro Arcore. Ci saranno stand di artigianato e creazioni handmade per una mostra mercato in attesa di San Valentino. L'evento è organizzato in villa Borromeo d'Adda.

Ammirare il panorama dalla torre del castello di Trezzo

Uno sguardo sull'Adda, verso le montagne e sulla Brianza. A Trezzo iniziano le aperture doemnicali della torre del castello di Trezzo. Il primo appuntamento in programma è per domanica 5 febbraio dalle 15 alle 17.30. Il prezzo per la salita è di tre euro a persona e gratis per i bambini sotto i 12 anni. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Trezzo sull'Adda.

Sagra della polenta

Polenta in tutte le salse e in dieci versioni diverse. Con cinghiale, brasato, polenta accompagnata dalla “cavalina”, dal cotechino, dal merluzzo fritto, dalla raspadura, dalla salsiccia, dal gorgonzola o dai funghi. Queste alcune delle specialità che si possono trovare alla sagra della polenta in programma nel weekend dal 3 al 5 febbraio a San Donato Milanese, a pochi chilometri da Monza.

Sagra della cinta senese e del chianti

Tagliere di salumi e formaggi con marmellate e miele, tagliolini al ragù di cinta senese e timo, ravioli al pecorino di Pienza e miele glassato al burro tartufato e stinco al forno con polenta bianca. Queste alcune delle pietanze che si potranno assaggiare a Bergamo, alla sagra della Cinta Senese e del Chianti. L'appuntamento goloso è in programma presso in piazzale degli Alpini con la manifestazione che celebra una prelibatezza toscana, la carne di maiale morbida e saporita, accompagnata da un immancabile calice di vino. Si comincia giovedì 2 febbraio e la sagra termina domenica 5 febbraio.