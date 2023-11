Le 5 cose da non perdere nel weekend a Monza e in Brianza

La dolcezza del cioccolato, tra gustose creazioni e laboratori per i più piccoli in piazza, le eccellenze della tradizione regionale del Piemonte con vini e prodotti tipici a Monza e lo spettacolo dei colori dell'autunno nel parco con la passeggiata per ammirare il foliage. Sono questi alcuni degli appuntamenti selezionati per voi nel weekend in arrivo di sabato 4 e domenica 5 novembre a Monza e in Brianza. Ecco la nostra guida.

La festa del cioccolato

Un dolcissimo weekend è in arrivo in Brianza. La grande festa del cioccolato artigianale arriva a Muggiò dal 2 al 5 novembre, in Piazza 9 novembre 1989. In programma laboratori per adulti e bambini e tanti stand con dimostrazioni e lezioni di lavorazione del cioccolato. Le bancarelle saranno aperte venerdì 3 novembre dalle 15 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 20. Tra le iniziative anche cooking show e lezioni di cioccolato con un laboratorio dedicato ai bimbi per imparare a realizzare cioccolatini (costo 7 euro).

La passeggiata per ammirare il foliage nel parco

Lo spettacolo del foliage nel parco di Monza. L'autunno, con le sue sfumature rosse, gialle e verdi, trasforma anche i panorami del parco di Monza in scorci incantati, tutti da ammirare. E per non perdersi l'incanto delle pennellate della natura tra gli alberi a Monza tornanano le passeggiate del Foliage. Un evento organizzato dal Comitato Parco di Monza e Monza Reale. "La passeggiata dura circa un'ora e mezza, è molto tranquilla e semplice e la guida spiegherà il fenomeno del foliage passeggiando ammirando i colori e gli alberi. E' in collaborazione con il Comitato del Parco di Monza, ormai da 5 anni e abbiamo voluto portare avanti i progetti di Matteo Barattieri con cui facevamo sempre le passeggiate" spiega Raffaella Martinetti fondatrice di Monza Reale. La prima data dei tre appuntamenti è in programma domenica 5 novembre con ritrovo alle 14.30 con ingresso da Porta delle Grazie Vecchie.

Mercatino piemontese in piazza

Sapori piemontesi e vini del territorio. Il mercatino regionale del Piemonte torna a Monza. Appuntamento nel cuore del capoluogo brianzolo nel weekend di sabato 4 e domenica 5 novembre 2023. Gli stan che proporranno sapori tipici del Piemonte saranno in piazza Cantemero e Paleari.

La visita alla caserma dei carabinieri a cavallo nel parco

Un maniscalco, un sellaio, un cavaliere, un addetto alle scuderie. Carabinieri speciali, si potranno incontrare nel Parco di Monza, nello storico Posto Fisso dei Carabinieri a cavallo, uno dei tre attualmente presenti in Italia insieme al 4° Reggimento di Roma e alla Stazione di Foresta Burgos, in Sardegna. “Scopriremo il loro lavoro quotidiano per il benessere dei cavalli, all’interno degli spazi della caserma e conosceremo le loro attività” annunciano dal FAI. La visita agli spazi della Caserma, nata nel periodo asburgico come stalla-fienile e poi riprogettata nel 1847, consente di conoscere congiuntamente la storia dell’edificio e le attività del reparto, oltre alla storia dell'Arma dei Carabinieri. Il sellaio mostrerà e illustrerà le selle e le bardature usate nell’attività ordinaria e per le parate, realizzate ad hoc per ciascun cavaliere; l’addetto alle scuderie e il cavaliere relazioneranno sul comportamento dei cavalli morelli, animali “d’esperienza” abituati ad affrontare le pattuglie in un parco cittadino, selezionati in base alle loro specifiche caratteristiche fisiche, morfologiche, colore del manto, prestazioni e carattere. All’aperto il maniscalco, con competenze di metallurgia e veterinaria, mostrerà l’arte millenaria della mascalcia, della lavorazione del ferro e della realizzazione di armature per gli zoccoli dei cavalli. Scopriremo la funzione operativa dei Carabinieri a cavallo e la cura riservata ai cavalli “arruolati”, quelli che affiancano, la rappresentanza durante manifestazioni istituzionali, occasioni in cui l’abbigliamento del cavallo, come quello del militare in alta uniforme, si adegua dotandosi di particolari e pregiati ornamenti.

Sei Ruote di speranza in autodromo

A Monza domenica 5 novembre torna la manifestazione "6 Ruote di Speranza". L'evento che ogni anno si svolge ogni anno nell’Autodromo di Monza è nato per poter dare alle persone con disabilità la possibilità di vivere una giornata indimenticabile. "I nostri ospiti potranno fare dei giri in pista su automobili da sogno e divertirsi con molte altre attrazioni. Sarà sicuramente un giorno da ricordare. Supercar, auto storiche, aerei, elicotteri, fuoristrada e kart biposto concentrati a Monza nel più prestigioso autodromo del mondo, realizzano per un giorno i sogni di grandi e piccoli grazie ad una manifestazione organizzata dalla UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – sezione di Monza. Amicizia, condivisione ed emozione" spiegano gli organizzatori. I cancelli sono aperti a tutti ma la manifestazione è riservata alle persone con disabilità.