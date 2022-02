Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend

Panettone e bancarelle. Nel weekend Monza celebra la ricorrenza di San Biagio. Ma la fiera in programma nel capoluogo brianzolo, con espositori, degustazioni e negozi aperti, è solo uno degli appuntamenti in programma nel fine settimana.

Bancarelle e panettone, festa di San Biagio

Bancarelle e, immancabile, il panettone. A Monza domenica 6 febbraio si celebra San Biagio. Per la ricorrenza è stata organizzata una manifestazione in via Carlo Prina. Dalle 9 alle 19 saranno presenti bancarelle e i negozi resteranno aperti. Per tutti degustazione omaggio del tradizionale panettone di San Biagio. L’iniziativa è inserita tra le attività di valorizzazione delle tradizioni e di rivitalizzazione del commercio, promosse dal Comune di Monza. L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid - 19 in vigore. Obbligo di Green Pass rafforzato.

A teatro

Al Binario 7 in scena lo spettacolo "I Girasoli", uno spettacolo fra tragico e comico che con umana ironia attraversa un periodo storico in cui tutto è sottosopra, non così lontano dai giorni nostri. Sul palco venerdì 4, sabato 5 febbraio alle 21 e domenica 6 febbraio alle 16. In Sala Picasso sabato alle 20.30 andrà in scena Il Colloquio. Al teatro Manzoni invece sarà protagonista il comico Raul Cremona con un live show in programma sabato 5 febbraio. Il comico presenta il suo spettacolo nella sua forma recital, a volte accompagnato al pianoforte da Marco Castelli e propone un viaggio surreale nella sua lunghissima memoria artistica, durante il quale si fanno incontri bizzarri. Al cineteatro Edelweiss di Besana Brianza venerdì sera Mary Sarnataro salirà sul palco con lo spettacolo "Sono una brutta persona ma una fantastica scimmia".

Passeggiate romantiche a Monza e dintorni

San Valentino si avvicina ma la giornata dedicata agli Innamorati non è l'unica occasione per trascorrere momento piacevoli con la propria dolce metà. Ma dove si può andare, in Brianza, per una dichiarazione romantica che sia davvero indimenticabile? Se volete andare sul classico e a colpo sicuro, il parco di Monza è il posto che fa per voi. Nello specifico, la zona della Villa Reale. Qui potrete fare una romantica passeggiata lungo il roseto o intorno al Laghetto dei Giardini Reali. Ma anche addentrandovi nella cittadina brianzola avrete occasione di stupire la vostra amata. Continua a leggere qui.

...A Milano

A selezionare tre proposte da non perdere questo weekend a Milano è Valeria Terlizzi, su MilanoToday. Per chi vuole spostarsi da Monza c'è la possibilità di fare un salto al Circolo Arci Bellezza, dove sabato sera si potrà assistere alla finale del Festival di Sanremo, con il commento in diretta e uno speciale concerto dal vivo (sabato). Tappa successiva al Mercato Agricolo Solidando presso l’Associazione IBVA per fare una spesa intelligente, incoraggiando l’agricoltura sostenibile e i piccoli produttori. Oppure un concerto speciale con la più importante tribute band dei Pink Floyd al Teatro dal Verme, per sognare ad occhi aperti sulle note del vero rock sperimentale.