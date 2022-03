Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Maschere, coriandoli, giocolieri ma anche sport, gusto e cultura. Ecco gli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi per il weekend a Monza e in Brianza. Dalle feste di Carnevale alle mostre fino agli appuntamento golosi, dal cioccolato alla polenta.

Run for life nel Parco di Monza

Una giornata di sport, grande divertimento e solidarietà. Torna nel Parco di Monza la storica corsa Run for Life. L'appuntamento organizzato da Socialtime, è in programma domenica 6 marzo in occasione della Festa della Donna. "Obiettivo della manifestazione sportiva è promuovere il rispetto reciproco quale condizione necessaria per una convivenza civile tra uomo e donna" spiegano gli organizzatori. La partenza sarà dalla Cascina San Fedele. La grande novità di questa edizione è che la manifestazione è stata inserita nel Calendario Gare Fidal, con 2 distanze competitive: 10,2km e 21km. Restano invariate le distanze non competitive: 5km, 10,2km e 21km.

Festival della Polenta in villa in Brianza

Tornano gli appuntamenti enogastronomici nel parco e negli spazi interni di Villa Bagatti Valsecchi a Varedo con il primo weekend di Carnevale ed il Festival della Polenta: due giorni dedicati ad una pietanza povera e semplice ma eccezionale in tutte le sue forme. Il Menù del Weekend prevede polenta liscia, taragna, oncia, con lo zola o con l’uovo, accompagnata da tagliere di formaggi o dallo spezzatino.

Festa del Cioccolato

A Lissone arriva la festa del cioccolato. La manifestazione "Dolcezze e Cioccolato sotto le stelle", patrocinata dall'amministrazione comunale è in programma sabato 5 e domenica 6 marzo in via Garibaldi. Un fine settimana davvero speciale, con moltissime dolci sorprese e con l'arte dei maestri cioccolatieri e la cultura del cioccolato artigianale che sarà l’indiscussa protagonista dell’iniziativa.

Pony e festa al frutteto: gli altri eventi di Carnevale

Anche per questo sabato 5 marzo, tra gli appuntamenti di festa organizzati in Brianza c'è la festa di Carnevale organizzata al frutteto del parco a Ceriano Laghetto con giry in pony, il trenino a spasso per il frutteto, gonfiabili e merenda.

Festa di Carnevale in villa Bagatti

Anche a Varedo, in Villa Bagatti, arriva il Carnevale. Per la prima volta anche il Parco di Villa Bagatti Valsecchi con gli spazi interni ospita un weekend di festa per tutte le età, tra giochi ed attività, mercatini e cucina tradizionale, musica e divertimento. L'evento è in programma sabato 5 e domenica 6 marzo con attività ed eventi per bambini, mercatini, degustazioni di piatti tipici e mini luna park.

Il Carnevale a Lissone

Animazioni in centro storico, dolcissime sfiziosità ispirate al filo conduttore del cioccolato e uno spettacolo preserale a suon di acqua, fuoco, musica e colori. L’Amministrazione Comunale di Lissone riparte con l’organizzazione di eventi all’aperto e, in concomitanza del weekend del Carnevale (sabato 5 e domenica 6 marzo), promuove una “due giorni” all’insegna dello spettacolo, del divertimento e della dolcezza del cioccolato. Nell’evidente impossibilità di promuovere la tradizionale sfilata di Carnevale, l’Amministrazione Comunale ha comunque pensato per la giornata di sabato 5 marzo di accogliere bambine e bambini con animazioni ispirate alle più celebri “mascherine” italiane che creeranno un’atmosfera di festa e di divertimento nel Centro storico. Dove, naturalmente, non mancheranno altre sorprese. Qui il programma completo.

Mostre a Monza

Torna a Monza fino al 3 aprile la mostra "Le Immagini della Fantasia" della Fondazione Zavrel di Sàrmede (TV): la rassegna internazionale di illustrazione per l'infanzia, organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano in collaborazione con i Musei Civici, arriva così alla sua 39ma edizione. Tre sezioni per un percorso espositivo per grandi e piccini a ingresso libero.

Fino al 1° maggio 2022, la Reggia Reale di Monza ospita la mostra "Antonio Ligabue. L'uomo e l'artista". L’esposizione sarà allestita presso l'Orangerie ed è curata da Sandro Parmiggiani, prodotta e organizzata da ViDi in collaborazione con il Comune di Monza e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Si celebra il genio dell’artista nato a Zurigo nel 1899 e scomparso a Gualtieri (Reggio Emilia) nel 1965 con un centinaio di lavori che ripercorrono la sua vicenda umana e creativa, lungo un arco cronologico che dagli anni venti del secolo scorso giunge fino al 1962, quando una paresi pose di fatto fine alla sua attività.