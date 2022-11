Le 5 cose da fare questo weekend a Monza e dintorni

Atmosfere natalizie sapori della tradizione, cultura, idee per una gita e specialità gastronomiche. Ecco alcuni degli appuntamenti del weekend che abbiamo selezionato per voi.

Il primo mercatino di Natale in Brianza

In Brianza arriva il primo mercatino di Natale. Appuntamento ad Arcore domenica 6 novembre. Dalle 8 alle 19 in via Umberto I bancarelle di hobbisti, artigiani, prodotti tipici e idee regalo. Si tratta del primo dei mercatini natalizi organizzati sul territorio in vista del periodo di festa più atteso dell'anno.

A Milano torna "Body Worlds"

A Milano torna "Body worlds", la grande mostra dedicata ai cadaveri. "Il dottor Gunther von Hagens, inventore della plastinazione, e la dottoressa ssa Angelina Whalley, curatrice della mostra, presenteranno a Milano dal 4 novembre 2022 al 26 febbraio 2023 presso la stazione di Milano Centrale, nella Galleria dei Mosaici, la loro nuova esposizione "Il Ritmo Della Vita", si legge in una nota degli organizzatori.

Sagra della Cassoeula

A Senago, comune milanese alle porte della Brianza, prosegue la Sagra della Cassoeula. Nel menu anche pizzoccheri, risotto alla milanese con ossobuco, casoncelli e polenta e zola.

Le streghe in Villa Reale

I miti e le leggende legate al mondo della stregoneria rivivono nelle sale della Reggia di Monza con la mostra Stregonerie che fino al 26 febbraio 2023 sarà in città. Un viaggio tra conoscenze antiche, cerimonie nascoste, sacralità ed erotismo per raccontare una figura di donna rimossa dalla cultura e dalla vita. Il percorso espositivo inizia in un tribunale medievale del 1539 e il visitatore vivrà la forte esperienza di un vero processo per stregoneria. Poi lungo il corridoio del percorso espositivo, che richiama gli asfittici e terrorizzanti ambienti del film Suspiria di Dario Argento, come all’interno del palco di un teatro, si aprono dieci stanze, ciascuna delle quali mette in scena un diverso aspetto della vita della strega.

Un angolo di Piemonte a Monza

Prodotti tipici del Piemonte e vino. Sapori della tradizione in piazza a Monza. Nel weekend di sabato 5 e domenica 6 novembre l'appuntamento è con il Mercatino dei sapori regionali del Piemonte. Appuntamento della 9.30 alle 19.30 in piazza Centemero e Paleari, nel centro storico cittadino con la fiera itinerante delle eccellenze gastronomiche piemontesi. L'evento ha il patrocinio della Regione Piemonte e del comune di Monza.

Idee per una gita d'autunno

Un autunno dai colori bellissimi e dalle temperature miti ci regala il clima perfetto per qualche gita fuori porta alla ricerca di borghi e luoghi affascinanti da visitare, non troppo lontani da Monza. Ecco una selezione per voi, una piccola guida per trascorrere il fine settimana alla scoperta di alcuni tra i borghi più suggestivi del lago di Como e di Lugano. Ne abbiamo scelti cinque: ecco quali.