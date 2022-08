Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Festival della Birra, giochi d'acqua per bambini, musica e gonfiabili in piazza o specialità pugliesi. E qualche idea per una ita fuori porta. Ecco alcune proposte per il weekend per chi resta a Monza e in Brianza.

Festival della Birra al Parco Tittoni

Nel weekend da venerdì 5 a domenica 7 agosto al Parco Tittoni di Desio è in porgramma il Beer Fest, la summer edition del BBF Brianza Beer Festival. Ritorna il festival brianzolo dedicato alle migliori birre artigianali italiane con 50 bionde alla spina a metà tra tradizione e moderne IPA. Non mancheranno anche intrattenimenti musicali con concerti live.

Pizzoccheri e gonfiabili, festa a Lazzate

Dal 5 al 10 agosto a Lazzate è in programma l'appuntamento con l'iniziativa “Vacanze nel Borgo”. L'evento, organizzato dal comune di Lazzate in collaborazione con l'Associazione Borgo in Festa e con il patrocinio della provincia di Monza e della Brianza, è giunto alla diciassettesima edizione. A Lazzate il borgo si trasforma in un organizzato e colorato villaggio-vacanze. Il grande ristorante all'aperto, l’area gonfiabili coi giochi d’acqua per i bimbi, la “piazza danzante”, i laboratori per i piccoli, saranno i punti di forza della kermesse pronta nuovamente a richiamare migliaia di persone anche da fuori provincia.

Festa pugliese

Specialità della puglia nel parco. A Mariano Comense, alle porte di Monza torna l'appuntamento organizzato da Cucina di Puglia e Tipico Eventi. Dal 4 al 7 agosto 2022 arriva il primo villaggio pugliese itinerante che porterà a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura. Orecchiette alle cime di rape, specialità tipiche e dolci verranno serviti da strutture a forma di trullo, tra gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie pugliesi per quattro giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti pugliesi e di tanto divertimento.

Tre lidi con piscina vicino a Monza

Dopo una settimana di lavoro, passata magari in ambienti privi di aria condizionata, la voglia di un weekend all’insegna del refrigerio si fa sicuramente sentire. Tra le idee più gettonate troviamo una giornata in piscina, meglio ancora se circondati dal panorama meraviglioso del lago di Como. A un'ora d'auto da Monza, infatti, è possibile raggiungere lidi con piscina affacciati sul lago di Como. Ecco i più belli.