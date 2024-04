Le 5 cose più insolite da fare nel weekend a Monza e in Brianza (anche gratis)

Dalla sagra in centro Monza, con i tradizionali Firùn e le bancarelle, all'aperitivo tra i tulipani immersi in un angolo di natura in Brianza. E persino un volo vincolato in mongolfiera. Ecco gli appuntamenti che abbiamo scelto per voi per questo weekend a Monza e in Brianza.

Sagra della Madonna della Grazie a Monza

Firùn e bancarelle: a Monza torna la “Sagra della Madonna delle Grazie”. Appuntamento domenica 7 aprile per la manifestazione che ogni anno si svolge nel giorno dedicato all'Annunciazione di Maria Vergine. La sagra veste a festa via Annoni e la zona del Santuario Madonna delle Grazie. Si svolge ogni anno la domenica successiva al 25 marzo, nel giorno dedicato all'Annunciazione di Maria Vergine. Attorno al Santuario della Madonna delle Grazie si concentrano bancarelle con prodotti artigianali locali, merci di vario genere e i "firun", un dolce tipico di Monza (castagne cotte al forno infilate a formare delle collane).

Festa della mongolfiera

Bancarelle, street food, lezioni dentro una mongolfiera e voli vincolati. Dopo il rinvio per il maltempo, a Brugherio domenica 7 aprile torna l'appuntamento con la festa della mongolfiera. Un appuntamento per evocare il 240esimo anniversario del primo volo in mongolfiera italiano quando la città ricorderà il primo volo areostatico in Italia, avvenuto proprio a Brugherio. 240 anni fa, per la precisione il 13 marzo del 1784. Domenica 7 aprile presso l’area luna park di via Turati dove, dalle 9 alle 19 sarà possibile visitare la “mongolfiera didattica” e assistere a dimostrazioni di operazioni di gonfiaggio della mongolfiera con la possibilità di entrare all’interno. Nel pomeriggio invece, due mongolfiere saranno a disposizione del pubblico per effettuare prove di volo vincolato, condizioni di volo permettendo. Durante tutta la giornata, sarà possibile visitare le bancarelle degli hobbisti, insieme agli stands dedicati ai sapori regionali e allo street food.

Aperitivo tra i tulipani (e i campi di fiori)

Un aperitivo, con un calice di vino e stuzzichini, in un angolo fiorito in Brianza. A Cornate d'Adda, nel campo di tulipani you-pick Fioriranno è possibile fare un happy hour tra i filari fioriti. L'ape più fiorito della Brianza, così l'hanno ribattezzato gli organizzatori, è in programma venerdì 5 aprile dalle 17 alle 19.

"Un’esperienza unica che ti porta in un viaggio sensoriale tra i colori dei nostri tulipani e narcisi. Immagina di sorseggiare un cocktail o un calice di vino mentre ti godi il tramonto e la vista mozzafiato del campo fiorito. “Ape a FiorirAnno” ti invita a gustare deliziosi stuzzichini preparati con ingredienti freschi e locali, a cura di Vinclick" spiegano dal campo. Fioriranno non è l'unico campo di tulipani in Brianza e nei dintorni di Monza: qui una guida per scopririli tutti.

La Notte dei Campioni

Torna in Brianza la Notte dei Campioni, un appuntamento tra i piu? importanti del panorama italiano di sport da combattimento. L'evento è in programma per sabato 6 aprile 2024, l’inizio e? previsto per le 17,00 con la boxe, gli atleti del Fight Club Seregno – Unione Sportiva Lombarda ASD, cercheranno di conquistare il “XIX° TROFEO CITTA’ DI SEREGNO BOXE” Memorial Michele Di Giacomo, ex campione del club recentemente scomparso e legato a tutti gli appassionati del ring.

In Brianza arrivano i gatti più belli del mondo

I gatti più belli del mondo a Limbiate. Torna in città presso il Palazzetto dello Sport di via Leone Tolstoj 84, la nuova Esposizione Internazionale Felina organizzata dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Feline) sotto l’egida del WCF (World Cat Federation). L'appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 aprile. Protagonisti saranno gli splendidi esemplari di gatti di numerose razze originarie di tutti i Paesi del Mondo: il Persiano con il suo lunghissimo e vaporoso mantello; il Norvegese delle Foreste, fiero e possente come un vichingo; il Main-Coon, il grande gatto americano, ottimo nuotatore e pescatore; l´Abissino, il gatto dei faraoni; il Certosino, i cui enigmatici occhi d´ambra hanno ispirato mistiche leggende medioevali; il Devon Rex, piccolo folletto dall’aspetto alieno dalle grandi orecchie e dagli occhi sgranati; i mille colori dei gatti Orientali.