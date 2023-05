Il pizza festival a Monza e gli altri eventi da non perdere nel weekend in Brianza

Pizza e non solo. Il weekend del 6 e 7 maggio a Monza e in Brianza profuma di buono e di gusto. Iniziative enogastronomiche, magia e cultura per vivere il primo fine settimana di maggio scegliendo tra le diverse proposte in programma vicino a casa.

Festival della pizza

Monza città della pizza per un weekend. Da venerdì 5 a domenica 7 maggio 2023 ai Boschetti Reali sbarca il Pizza Festival, l’evento che richiamerà nella città di Teodolinda i migliori pizzaioli d’Italia. Un grande “villaggio della pizza” dove sarà possibile gustare non solo le classiche pizze, ma anche la pizza fritta, il panuozzo, il calzone, il panzerotto, il cuoppo e molto altro. L'ingresso nell'area della manifestazione è gratuito e sono previsti diversi menù: il menù aperipizza a 10 euro; il menù pizza a 15 euro; quello a 18 euro; quello a 20 euro; e quello a 25 euro. Il grande “villaggio della pizza" sarà aperto il 5 maggio dalle 18 a mezzanotte, il 6 e il 7 maggio dalle 12 a mezzanotte.

Ville aperte (edizione primavera)

Ancora un weekend per scoprire i gioielli del territorio e le dimore di delizia della Brianza e non solo. La manifestazione Ville Aperte è in programma fino a domenica 7 maggio. In questa occasione, apriranno 33 Ville storiche in 28 comuni sparsi nelle 5 province lombarde di Monza e Brianza, Lecco, Como, Città Metropolitana di Milano e Varese. Con l’obiettivo di candidare le ville di delizia a Patrimonio Unesco, l’Edizione Primavera sarà un vero e proprio viaggio “tra dimore e delizie”, riportando il visitatore ad ammirare e conoscere le cosiddette ville di delizia del territorio. Qui le info e come prenotare.

Monza Night Trail

Sabato 6 maggio 2023 è in programma la Reale Mutua Monza Night Trail, la corsa in notturna nel parco di Monza. Si tornerà a correre nei Giardini della Villa Reale di Monza al calar della sera, creando un velo di magia grazie alla diffusione di note musicali e giochi di luce. Si parlerà di emozioni, di natura, di scoperte storico-culturali nei circa 10 km del percorso ‘soft trail’, andando alla scoperta della magnificenza dei Giardini di Villa Reale e dei monumenti di interesse storico-artistico, alcuni dei quali, recentemente, proclamati patrimonio FAI. La partenza è fissata alle 20.30 dai Giardini di Villa Reale, nell’area antistante la Reggia alla scoperta di edifici storici e aree naturalistiche mai esplorate a passo di corsa.

Magolandia a Limbiate

Una giornata dedicata sia alle famiglie e ai bambini che agli appassionati delle saghe ambientate nei mondi magici e fantastici. Una serie di magiche lezioni ed esperienze didattiche all’interno del fantastico Parco di Villa Mella a Limbiate che per sabato 6 e domenica 7 maggio ospita l'evento (a pagamento) Magolandia.

La nuova mostra Lego in Villa

Alla Reggia di Monza si può visitare la mostra "I love Lego", l'esposizione realizzata da Arthemisia pensata per sognare, divertirsi e riscoprire il proprio lato ludico e creativo. Organizzata daArthemisia e Piuma, con il patrocinio del comune di Monza, in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, arriva in città l'esposizione che ha già conquistato 500mila visitatori in tutto il mondo. Sarà possibile visitare la mostra fino al 16 settembre.