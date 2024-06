Le 5 cose da non perdere nel weekend a Monza e in Brianza

Appuntamento con la storia a Monza. Sbandieratori, falconieri e mercato medievale sotto l'Arengario: in città è il weekend della rievocazione storica con il capoluogo brianzolo che torna indietro nei secoli al 1174. Non solo storia e cultura nel fine settimana monzese e brianzolo: spazio anche al gusto con le sagre e gli appuntamenti gastronomici. E poi la simpatica Strabassotti che anche quest'anno animerà il parco di Monza. Ecco gli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi.

Sbandieratori, corteo storico e spettacolo

E' il weekend in cui Monza fa un salto indietro nei secoli fino al 1174. E la città, per un giorno - anzi per un weekend - tornerà indietro fino al XII secolo e rivivrà, tramite le rappresentazioni e gli spettacoli a cura del Comitato Rievocazione Storica, la sua storia. L’appuntamento con il celebre corteo torna sabato 8 giugno ma quest’anno per celebrare le tradizioni della città che un tempo era chiamata Modetia le iniziative raddoppiano e la rievocazione storica sarà anticipata venerdì 7 giugno da una risottata in piazza che celebrerà una specialità tipica della Brianza: la luganega. Da assaporare in un gustoso risotto grazie alla collaborazione con l’Associazione Produttori di Luganega. A concludere l'evento sarà il tradizionale e suggestivo spettacolo in piazza Duomo.

La carica dei Bassotti nel parco di Monza

Torna la Strabassotti. Il raduno di piccoli amici pelosi che da tutta Italia arriveranno a Monza per una giornata di condivisione, solidarietà e divertimento, è in porgramma per domenica 9 giugno. E si terrà come tradizione, al Parco di Monza. L'amore per i cani - e in particolare per i bassotti - non ha confini e l'anno scorso alla manifestazione hanno partecipato migliaia di persone, accompagnate dai loro bassotti. Non solo brianzoli, ma anche persone che arrivavano da tutta Italia e c'è persino chi dalla Spagna aveva preso l'aereo per raggiungere Milano e poi dritto a Monza. Una camminata non competitiva al Parco, allietata da eventi e da aree di ristoro e di volontariato sempre dedicati al mondo dei bassotti.

La sagra della Valtellina

Pizzoccheri, sciatt, bresaola, formaggi tipici e vino rosso. A Monza arriva la Sagra della Valtellina. Appuntameto da venerdì 7 a domenica 9 giugno, in via Rosmini nell'area Fuoricampo, a Monza. La manifestazione sarà aperta venerdì dalle 19:00 alle 24:00, sabato e domenica dalle 12:00 alle 15:00 e 19:00 alle 24:00 con ingresso libero.

Festa dei sapori della Lombardia

Sapori tipici lombardi, da gustare on the road. A Cesano Maderno nel weekend da venerdì 7 a domenica 9 giugno arriva la Festa della Lombardia con una selezione di sreet food con cibi lombardi e prodotti tipici. La manifestazione è in programma nel parcheggio Largo d'Immè dalle 11 a mezzanotte dove sarà presente un'area attrezzata con tavoli e intrattenimento. Si potranno assaggiare sciatt, pizzoccheri, polenta, casoncelli, cotoletta alla milanese, bresaola, mondeghili, cassoeula e tanto altro, accompagnati dai migliori vini locali e birre artigianali.

The Art of Fighting, il grande pugilato a Monza

L'appuntamento con i campioni del pugilato torna a Monza con The Art of Fighting. L’evento TAF 6 andrà in scena sabato 8 giugno all’Arena di Monza, con inizio alle ore 18.30. Gli spettatori assisteranno a un programma ricco che promette spettacolo e incontri combattuti tra i migliori pugili italiani in circolazione, con due match titolati.