Le 5 cose da non perdere (anche gratis) nel weekend a Monza e Brianza

Un volo in mongolfiera per ammirare la Brianza dall'alto, la notte bianca e la notte nera con le bancarelle, i fuochi d'artificio e gli spettacoli di fuoco. Il programma degli eventi del weeekend monzese e della Brianza sono tanti. Ecco quelli che abbiamo selezionato per voi tra motori, gastronomia e divertimento.

La notte bianca con il volo in mongolfiera

Un volo (vincolato) in mongolfiera e fuochi d’artificio. Si preannuncia ricca di sorprese la notte bianca di Usmate Velate in programma per sabato 8 luglio. Un momento di festa, divertimento, cultura, commercio e gastronomia. Dalle 20 alle 22, presso il Centro Sportivo Comunale di via Luini, sarà possibile concedersi qualche minuto di ‘volo vincolato’. Un’esperienza davvero unica con la mongolfiera che verrà trattenuta da tre funi alzandosi di circa 15-20 metri da terra, garantendo massima sicurezza a tutte i passeggeri. Durante le salite e discese, sarà possibile ammirare il panorama sottostante a 360°. In programma anche musica dal vivo, street food, animazione, bancarelle ed esibizioni artistiche. Gran finale con i fuochi d'artificio.

Fire show e silent disco, la notte nera in Brianza

In Brianza arriva la Notte Nera: appuntamento sabato 8 luglio a Cogliate. "Nella suggestiva cornice del centro storico prenderà vita la seconda edizione de “La Notte Nera”. Durante la giornata numerose attività si alterneranno all’interno dell’affascinante location naturale del parco di via de Gasperi, animate dalle associazioni locali che proporranno dimostrazioni, giochi e molte attività" annunciano gli organizzatori. "Gustate specialità gastronomiche negli stand di street food che invaderanno le vie del centro storico e non perdetevi, in occasione dello spegnimento dell'illuminazione pubblica, l'imperdibile MAPPING 3D che verrà proiettato sulla facciata della nostra Chiesa Parrocchiale". In porgramma anche un fire show, uno spettacolo di fuoco.

A Monza arriva il Mondiale Endurance

Il FIA World Endurance Championship arriva nel Tempio della Velocità per il quinto round stagionale. Saranno 36 le vetture al via della 6h di Monza che scatterà domenica 9 luglio alle 12.30. Ben 13 le Hypercar schierate da 7 differenti costruttori: Toyota, Ferrari, Cadillac, Porsche, Peugeot, Glickenhaus e Vanwall, ma lo spettacolo è assicurato anche dalle 11 Oreca 07 - Gibson in classe LMP2 e dalle 12 LMGTE dei 4 marchi Ferrari, Aston Martin, Chevrolet e Porsche. Oltre all'attesissima 6 ore del Campionato Mondiale Endurance, sui 5.793 metri del circuito brianzolo, scenderanno in pista anche le vetture dell'Alfa Revival Cup, le storiche monoposto della F3 Classic e le Tatuus della F1 Academy, la serie satellite di Formula 1, che vedrà sfidarsi le migliori giovani pilote del panorama internazionale. Qui il programma.

Festa della Birra a Monza

A Monza arriva la festa della birra: il “BEER & SOUND - Festival della Birra”, l’evento dedicato alla birra in tutte le sue declinazioni è in programma ai Boschetti Reali da venerdì 7 a domenica 9 luglio. "Un’ampia selezione di birre italiane ed estere, tra cui pils, lager, weiss, rosse e dark, ma anche grandi eccellenze artigianali, il tutto abbinato all’intrattenimento per eccellenza: la musica" annunciano gli organizzatori. Non mancherà una selezione dei migliori street chef per ottimi piatti on the road tra una birra e l’altra. L'ingresso è libero. Altre due sagre dedicate alle birra nel weekend sono in programma a Carate Brianza e Misinto, con la Misinto Beer Fest.

Un concerto alla Reggia di Monza

Domenica 9 luglio l’appuntamento con la musica è alla Reggia di Monza nell'ambito del cartellone di iniziative del Fuori festival del Parco di Monza. All’interno della Cappella Reale l’artista Ashti Abdo con Kurdish Blues, propone un viaggio attraverso la musica del Kurdistan, ma non solo: i racconti della sua terra si mescolano con quelli delle tradizioni dei Paesi del Medio Oriente. Cantante, autore e polistrumentista curdo, è originario di Afrin, vicino ad Aleppo (Siria). La musica fa parte della sua vita da sempre: da bambino, lo appassionano i suoni della natura intorno ad Afrin, dove, dalle colline affacciate sul suo villaggio, ascolta le storie e i canti degli anziani. Inizia giovanissimo a cantare, per far addormentare la sorellina, e a strimpellare lo strumento tipico curdo, il tembûr (saz). Trasferitosi in Italia dopo l’adolescenza, continua a coltivare il tembûr, iniziando a farsi conoscere come solista, dedicandosi poi allo studio di altri strumenti, da autodidatta.