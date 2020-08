Birra, film, concerti e gite nelle grotte: ecco che cosa fare nel weekend a Monza e Brianza

C’è chi è partito per mare o monti e chi, invece, anche in questo secondo weekend di agosto resta in città. Ma non disperate: ecco alcune proposte di divertimento, cultura e buon cibo per trascorrere due giorni in Brianza all’insegna della vacanza.

Sagre e Food

Per gli amanti delle bionde a Desio c’è il Brianza Beer Festival: un omaggio alle birre artigianali italiane con uno spazio dedicato anche a quelle brianzole. Oltre a sorseggiare il meglio delle bionde, potrete scoprire la storia e i segreti della bevanda con i mastri birrai abbinando i cibi dello spazio ristoro. A Senago prosegue la Sagra del pesce: anche in questo weekend potrete gustare in loco un ricco menù di antipasti, primi e secondi di mare oppure optare per la versione takeaway.

Cinema sotto le stelle

Per gli inguaribili romantici in estate l'appuntamento è con il cinema sotto le stelle: potrete scegliere di emozionarvi a Villasanta con “Parasite” (ingresso 4 euro), oppure di ridere a Cogliate con “Cado dalle nubi” (ingresso libero).

Concerti

L'estate è la stagione dei concerti, anche al tempo di Covid. In questo fine settimana diverse le proposte milanesi per chi ama la musica. Per gli amanti della musica rock al Castello Sforzesco da non perdere lo scontro musicale tra The Pax side of the Moon e Le Cameriste Ambrosiane. Nella suggestiva cornice del Lido invece si esibirà il trio Amore Psyche: musica che fa sognare e riflettere, emozionandosi sotto le stelle. Oppure potrete scegliere di tuffarvi nella storia del rock dagli anni '50 alla metà degli anni '90 con il concerto di Davide Locatelli sul palcoscenico del Castello Sforzesco.

Mostre

Anche la cultura non va in vacanza. A Milano è stata appena inaugurata l'esperienza della mostra immersiva al Teatro degli Arcimboldi: un tuffo alla scoperta delle opere di Monet e della Street Art, in un modo in cui l'arte non l'avete mai vista. Se ancora non l'avete visitata concedetevi un pomeriggio a Palazzo Reale per ammirare le opere della mostra di Georges de la Tour, raffinato maestro francese del Seicento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gite al fresco

Se volete scappare dalla canicola della città, concedetevi una giornata al fresco alla scoperta delle grotte della Lombardia. Un'occasione per regalarsi una gita fuoriporta all'insegna della magia e della natura. Potrete scegliere tra i percorsi semplici con le grotte da attraversare insieme ai bambini, oppure quelle più impegnatevi adatte a chi è già allenato. In ogni caso per un giorno sicuramente non soffrirete il caldo.