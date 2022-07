Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Un altro weekend è alle porte. Ecco le proposte e le iniziative a Monza e in Brianza che abbiamo selezionato per voi. Sagre e appuntamenti golosi, feste dell'estate, motori e ancora una proposta per una gita a due passi dalla Brianza.

Notte Nera a Cogliate

Street food, gonfiabili, truccabimbi, spettacoli di fuoco. E ancora djset, musica e "farfalle luminose". A Cogliate, in Brianza, arriva la Notte Nera. Appuntamento sabato 9 luglio nel centro storico della cittadina brianzola con un un ricco programma di iniziative. Nel parco di via De Gasperi sarà allestita una Silent Disco, saranno presenti golose proposte con food truck e intrattenimento. Per l'occaasione in piazza della Chiesa si potrà ammirare anche un video mapping luminoso.

Notte Bianca a Carugate

Negozi aperti, gonfiabili in piazza, spettacoli musicali e bancarelle. A Carugate sabato 9 luglio arriva la Notte Bianca. Per tutta la sera nel parcheggio del Parco Centro (via Cesare Battisti) sarà allestita un’area dedicata alle famiglie, con gonfiabili e intrattenimento per bambini, mentre in via Santa Maria, piazza Cav. di Vittorio Veneto e via Italia si svolgerà la fiera di hobbisti e commercianti a cura di Luca Events Twister on the Road. Numerosi altri appuntamenti in vari luoghi della città.

Camicie hawaiane e ukulele

Camicie hawaiane e ukulele. Domenica 10 luglio, all'interno del cartellone di appuntamenti del Parco Tittoni arriva il Brianza Uke Fest, kermesse dedicata allo strumento estivo (e non solo) per eccellenza, l'ukulele. Per un giorno il bellissimo parco diventa Honululu, ospitando un programma di eventi adatti a tutti i gusti - da laboratori e workshop ad incontri e sessioni musicali. Particolare attenzione sarà data anche ai bambini e ai ragazzi con la passione per la musica. Il grande pubblico potrà inoltre provare dei massaggi hawaiani e scoprire numerose bancarelle a tema, assagiando ottimo cibo di strada grazie ai food truck presenti. In serata sono inoltre previsti i concerti di The Royal Ukulele Pirate Orchestra e Renè Rassi. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.

Sagre e feste in Brianza

Al Parco di Monza arriva la festa della Birra conl'evento Carrobiolo In Cascina che celebra il birrificio di Monza, il Carrobiolo. E' tempo anche di Misinto BierFest. Dal 7 luglio torna la manifestazione che celebra il luppolo. Festa della Birra anche a Carate Brianza con un evento che unisce buona birra, cibo e divertimento. Arancini, pasta alla norma, panelle e tante altre specialità siciliane: a Meda arriva la Sagra Siciliana. Appuntamento il weekend di venerdì, sabato e domenica 8,9 e 10 luglio. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Seveso con il patrocinio del comune ed è in programma nell'area di via Redipuglia. Sapori della Grecia in piazza a Seregno.

In autodromo

Il World Endurance Championship, giunto alla sua decima stagione, sbarca in Italia per la 6 Ore di Monza, nuovo appuntamento con una gara di durata per il Tempio della Velocità in un back to back di due settimane consecutive con la European Le Mans Series. Tra venerdì 8 e domenica 10 luglio, Hypercar, LMP2 e LMGTE sono pronte a rombare sui rettilinei e tra i cordoli del Circuito brianzolo, per offrire un grande spettacolo al pubblico presente sugli spalti e per rendere nuovamente l’Autodromo la culla dell’endurance internazionale, dopo l’esordio del Mondiale in Italia lo scorso anno con la gara di Monza.

Visite immersive alla reggia di Monza

Da sabato 9 luglio fino al 15 ottobre è possibile fare una passeggiata immersiva con un tour virtuale tra la natura e la storia nei giardini della Reggia di Monza. Una camminata immersi nella natura del verde dei giardini della Reggia di Monza, passeggiando anche attraverso la storia, tra i secoli. E così, indossando un visore speciale, si potrà essere trasportati indietro nel tempo, tra Settecento e Ottocento, per ammirare come erano all'epoca il gioiello architettonico monzese. Boschetti, labirinti vegetali, grotte, cascate, canali e laghetti che ora non ci sono più torneranno per magia a materializzarsi davanti agli occhi dei visitatori, accompagnati da una storia affascinante. La ricostruzione digitale del giardino degli Asburgo trae origine dal progetto del CdRR VEDERE L’INVISIBILE, vincitore del Bando indetto da Polihub e Lottomatica nel 2018 e del Bando Per la Cultura 2020 di Fondazione Cariplo. Rendering fotorealistici, panoramici e stereoscopici realizzati da Guido Bazzotti, ne restituiscono lo stato originario grazie alle fonti storiche. Per ricostruire i giardini reali di un tempo è stato

Pedala coi lupi

Pedalare di notte, tra i lupi, tra sentieri inesplorati in Brianza. Appuntamento sabato 9 luglio con l'edizione 2022 della manifestazione "Pedala tra i lupi" a Besana Brianza. Un percorso di 15 chilometri con partenza da villa Filippini, "costellato da effetti speciali, attraverso sentieri inesplorati, eccezionalmente aperto nelle ore notturne, con la presenza di cani-lupo cecoslovacchi dell’allevamento Spirito Libero" spiegano gli organizzatori. "Cosa c’è di più bello che pedalare nella notte, sentire sulla pelle il brivido del buio, respirare i profumi, intravedere le ombre, assaporare quel senso di libertà unico delle due ruote. Artisti circensi, percorsi luminosi e sonori, attraversamento di raggi laser e tanti altri effetti speciali".

Lido del Segrino: idea per una gita

A una quarantina di minuti da Monza, il Lido del Segrino è il luogo perfetto per un pomeriggio di relax e refrigerio. Affacciato sulla riva sud del lago, nella località di Eupilio, il Lido del Segrino offre la possibilità di noleggiare ombrelloni e lettini, o addirittura di rilassarsi in una vasca idromassaggio. Se hai voglia di tenerti in movimento, o di sfidare familiari e amici in uno sport, puoi invece noleggiare canoe singole o doppie, oppure bici d’acqua, ma anche organizzare una partita di beach volley o di beach tennis. Il tutto, senza temere per i tuoi effetti personali e con la possibilità di farti una doccia. Il lido è infatti attrezzato con spogliatoi completi di bagni e armadietti, dove depositare in sicurezza borse & co.