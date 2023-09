Le 5 cose da fare (gratis) nel weekend a Monza e dintorni

Una giornata immersi nell'atmosfera medievale tra antichi mestieri, cavalieri e sbandieratori. Una serata a tema Harry Potter oppure i sapori della Valtellina, tra pizzoccheri e funghi, tutti da gustare. E per chi ama la tradizione, torna la sagra della patata di Oreno con la festa dedicata alla biancona. Ecco gli eventi che abbiamo selezionato per voi in programma questo weekend a Monza e dintorni, tra venerdì 8 e domenica 10 settembre.

La notte bianca a tema Harry Potter

Una notte magica. In tutti i sensi. Sabato 9 settembre ad Albiate, in Brianza, è in programma una Notte Bianca dedicata all'incantato mondo di Harry Potter organizzata dal comune e dalla consulta delle associazioni cittadine. Si comincia alle 16 con attività di animazione in piazza. Dalle 15 alle 19.30 sarà possibile inoltre effettuare visite guidate al monastero di San Fermo (su prenotazione) mentre dalle 19.30 saranno attivi i diversi street food e la serata proseguirà all'insegna della musica. E ancora negozi aperti, bancarelle, gonfiabili e una parete da arrampicata. Per l'esperienza magica dedicata al mondo di Harry Potter dedicata ai più piccoli (5-12 anni) sono disponibili tre turni (ore 16 - 17.30 -19). "Il gioco guidato durerà circa 1 ora e mezza, i costumi sono forniti dall'organizzazione. Il costo è di 8 euro a bambino" spiegano dalla consulta. E' obbligatoria la prenotazione a questo link.

Schiuma party e bancarelle: un'altra notte bianca

Sabato 9 settembre a Seveso torna la Notte Bianca nelle vie del centro. I negozi saranno aperti fino a tardi per uno shopping serale possibile una sola volta all'anno. In programma esibizioni, bancarelle, street food, musica, gonfiabili e uno schiuma party.

La sagra della patata di Oreno

Si comincia già da questo weekend per proseguire fino a domenica 17 settembre. Torna in Brianza il tradizionale appuntamento con la sagra della patata di Oreno. Una festa dedicata alla biancona che prende il via venerdì 8 settembre 2023. Qui il programma.

Pizzoccheri-mania: le sagre in Brianza

Un angolo di Brianza ospita i sapori della Valtellina. Pizzoccheri, sciatt, funghi e non solo. Doppio appuntamento nel weekend per gustare un menu tipico valtellinese. A Bernareggio arriva l'evento Valtellina in Festa. La manifestazione si svolgerà dall’8 al 10 settembre. In occasione della festa del paese via Buonarroti e piazza Agorà si trasformeranno in una festa di sapori all’insegna della tradizione della Valtellina. Ma questo non è l'unico appuntamento dedicato a questa specialità in Brianza. Si mangiano pizzoccheri, funghi e brasato anche a Seveso.

Festival del Medioevo vicino a Monza

Un salto indietro nei secoli. Non lontano da Monza, a Trezzano sul Naviglio, arriva il Medioevo Festival. L'appuntamento è per il weekend dall'8 a al 10 settembre 2023 nel parco del Centenario. "Giunto alla sua 7° Edizione, il Treciano Medioevo Festival è una delle più coinvolgenti rievocazioni medievali della provincia di Milano e, grazie alla sua notorietà, ha già ottenuto diversi patrocini da importanti enti pubblici. Dopo le prime 3 edizioni sul Naviglio la portata dell’evento è cresciuta, ecco perché ora viene organizzato al Parco del Centenario: un suggestivo polmone verde nel cuore di Trezzano, in grado di ospitare le numerose esibizioni in programma e tutti i visitatori, che potranno partecipare in sicurezza" annunciano gli organizzatori. Saranno più di 250 i figuranti in costume che si esibiranno in spettacoli di scherma storica, danze medievali e falconeria tra sbandieratori, giocolieri e mangiafuoco. Oltre agli stand con street food si potranno trovare la fiera dei Mestieri e le Armi, il torneo dei cavalieri e il palio delle contrade con spettacoli a tema.