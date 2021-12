Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend dell'11 e 12 dicembre

Mercatini di Natale e non solo. Continuano nel weekend a Monza e in tutta la provincia le iniziative a tema natalizio. La ruota panoramica, il trenino e le giostre in centro e le piste di pattinaggio sul ghiaccio con i villaggi di Natale della Brianza: ecco le iniziative che abbiamo selezionato per voi.

La ruota, i mercatini e le luci a Monza

Videoproiezioni e luci sull'Arengario, i mercatini in piazza, una pista di pattinaggio e attrazioni natalizie per grandi e piccini con il trenino per le vie del centro, le giostre e la novità della ruota panoramica. Qui tutte le iniziative previste in città per Natale.

Foto - La Ruota panoramica a Monza (Biagio Duca Photo)

Mostra del Panettone e sagra di Natale

Mostra del Panettone Artigianale a Vimercate. Appuntamento in piazza Roma per celebrare il re della tavola di Natale domenica 12 dicembre. La tradizionale manifestazione di solito organizzata all'interno degli spazi di Villa Sottocasa si sposta in piazza. Previste degustazioni gratuite e abbinamenti enogastronomici. Sempre a Vimercate, a Oreno, è in programma la sagra di Natale. L'evento è stato organizzato dal Circolo Culturale Orenese: in programma l'accensione dell'Albero di Natale con una cerimonia animata da canti natalizi e domenica 12 dicembre a partire dalle 10 sarà inaugurato il mercatino di Natale in piazza San Michele. In programma anche polenta, cotechino, zola e vin brulè. Previsto anche l'arrivo di Babbo Natale e la lettura di fiabe natalizie.

Villaggio di Natale all'Asinoteca

Elfi, asinelli e Babbo Natale. Torna la magia del Natale all'Asinoteca di Bellusco. Ad attendere grandi e piccini ci sarà la casa di Babbo Natale, l’ufficio postale e un laboratorio creativo dove i bambini realizzeranno squisiti biscotti per le renne. Seguirà la visita alla fattoria. L'evento è in programma (su prenotazione) fino al 6 gennaio. Qui le informazioni.

Mercatini di Natale in Brianza

Mercatino di Natale a Ceriano Laghetto domenica 12 dicembre. Appuntamento con la XII edizione della manifestazione Aspettando il Natale con bancarelle tra piazza Diaz, piazza Lombardia, via Cadorna e via Mazzini. In città presente anche una pista di pattinaggio e la Casa di Babbo Natale per regalare momenti magici ai più piccoli. Spettacoli per grandi e piccini, zampognari, concerti natalizi e farfalle luminose sui trampoli. Zampognari per le strade, elfi e Babbo Natale anche a Lazzate con l'appuntamento Natale nel Borgo con bancarelle di espositori di hobbisti e idee regalo, punti ristoro con sapori e specialità tradizionali e intrattenimento.

La pista di pattinaggio, i mercatini e il villaggio di Babbo Natale saranno presenti anche a Brugherio. Fino al 6 gennaio, la città sarà animata da un gran numero di appuntamenti festosi, spettacoli, eventi e mercatini, mentre e il Villaggio di Natale, in piazza Roma sarà aperto tutti i giorni e nei weekend sarà animato da spettacoli e intrattenimento per grandi e piccoli. In piazza Roma, per tutti gli appassionati di pattinaggio ritorna "Christmas on ice" la pista di ghiaccio dove sarà possibile divertirsi pattinando in compagnia.

Villaggio di Natale a Carate

La Proloco in collaborazione con il Comune di Carate Brianza organizza l'evento Natale a Carate nella splendida cornice dei giardini di Villa Cusani Confalonieri con casetta di Babbo Natale e punto ristoro. Iniziative natalizie anche a Meda con presepi, concerti, mercatini, mostre, presentazioni di libri, animazioni, tanti momenti per bambini e famiglie. Ci saranno anche una pista di pattinaggio e un Villaggio di Babbo Natale in piazza Cavour e due cassette postali per spedire le letterine.

I muri del Silenzio, mostra all'Orangerie

Una mostra fotografica itinerante che vuole sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne arriva a Monza. Il Progetto fotografico “I Muri del silenzio”, ideato dalla fotografa Mjriam Bon e realizzato da Giusy Versace, Responsabile Nazionale Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità di Forza Italia, (organizzazione per Getshow Srl Deborah Megna), sarà allestito presso l’Orangerie della Villa Reale di Monza. La mostra sarà aperta il fine settimana dal 20 novembre al 12 dicembre dalle 10.30 alle 18.30.

Biennale d'arte alla Reggia

Si chiude domenica 12 dicembre a Monza la Biennale d'Arte quest’anno ospitata al Belvedere della Reggia, con l'esposizione delle opere di 30 giovani artisti provenienti da dieci Accademie italiane. Le Accademie, ognuna rappresentata dagli artisti scelti dai tutor preposti, offriranno i propri talenti, giovani leve della creatività emergente. Infatti, è tra le priorità della Biennale quella di intercettare le energie non ancora consacrate dalle gallerie di settore e dal mercato.