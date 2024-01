Le 5 cose da non perdere (anche gratis) nel weekend a Monza e in Brianza

Bancarelle con pezzi di antiquariato per passeggiare in centro tra creazioni e oggetti del passato e artigianato oppure una scelta vintage, nel segno della solidarietà con il mercatino All Vintage di Villasanta i cui fondi aiuteranno le missioni. A Vimercate nel weekend tempo anche di tradizioni, storia e gusto con il ritorno della tradizionale sagra con i tortelli, un trenino e pony per concludere la manifestazione con l'immancabile falò.

Per gli appassionati di teatro riparte la stagione del Manzoni, con lo spettacolo Perfetti Sconosciuti. Questi alcuni degli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi per il weekend da venerdì 12 a domenica 14 gennaio.

Sagra di Sant'Antonio a Vimercate

A Vimercate torna l'appuntamento con la Sagra di Sant'Antonio. Organizzato dalla Pro Loco Vimercate con il sostegno del comune di Vimercate, l’attesissimo evento si terrà sabato 13 e domenica 14 gennaio per concludersi mercoledì 17 gennaio con l'accensione del falò. La Sagra di sant’Antonio abate, al quale è dedicato la chiesa che si trova in via Cavour, trae origine dalla tradizione popolare. Alla fine dell’inverno, i contadini invocavano sui campi, sul bestiame e sul futuro raccolto la benedizione di sant’Antonio, protettore dell’agricoltura e degli animali. A Vimercate, come in tutta l’area del Mediterraneo, nel giorno dedicato al Santo vengono accesi grandi falò. Inoltre sabato 13 e domenica 14 gennaio apertura gratuita del Must dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

La corsa dei Tre Re

Sabato 13 gennaio 2024 alle ore 9:30 prende il via la nuova edizione della corsa podistica amatoriale "La Corsa dei Tre Re", manifestazione sportiva amatoriale rganizzata da un gruppo di appassionati appartenenti alla comunità pastorale brugherese e diverse associazioni sportive e di volontariato per ricordare. Questa nuova edizione, patrocinata dalla Amministrazione comunale di Brugherio, si svolge su due percorsi, uno di 5 Km, adatto a tutte le famiglie un secondo percorso 10 Km. Il ritrovo è previsto alle 8:30 presso l'Oratorio Chiara Luce Badano, in via Adda 46 e la partenza fissata alle ore 9:30 per tutti, con qualsiasi condizione metereologica.

Bancarelle in centro Monza

In centro Monza tornano le bancarelle. Nuovo appuntamento con il mercatino del Brocantage. La prima data in cui le bancarelle con i pezzi di antiquariato e oggettistica di artigianato torneranno in via Bergamo è domenica 14 gennaio. Le bancarelle tornano in centro città il prossimo weekend e per l'occasione domenica 14 gennaio, da ordinanza comunale, dalle 7:00 alle 18:00 e comunque sino al termine della manifestazione, sono previsti alcuni divieti e modifiche alla viabilità nella zona.

Il mercatino vintage che fa del bene

Torna, a grande richiesta e dopo il successo dello scorso anno, All Vintage - il vintage market che sostiene le missioni dell'Operazione Mato Grosso in America Latina.

Nei weekend dal 12 al 21 Gennaio, Villa Camperio a Villasanta si vestirà di vintage e ospiterà le moltissime persone amanti del tema a caccia del capo perfetto.

A teatro

Venerdì 12, Sabato 13, Domenica 14 gennaio riprende la Sezione Grande Prosa del Teatro Manzoni di Monza che, come primo spettacolo del nuovo anno, ospita l'attesissimo "Perfetti sconosciuti". Il film è l'adattamento teatrale dell'omonimo film di Paolo Genovese del 2016 (che ha incassato oltre diciassette milioni di euro, ha vinto due David di Donatello, tre Nastri d’argento, un Globo d’oro e quattro Ciak d’oro ed ha avuto venticinque remake in tutto il mondo!). E' lo stesso Paolo Genovese a firmare l'adattamento teatrale e la regia teatrale di questa commedia che vede in scena un cast d'eccezione da Valeria Solarino a Paolo Calabresi. Come nel film, anche nella pièce teatrale durante una cena un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo per condividere pubblicamente messaggi e telefonate. Verranno così alla luce i loro segreti più profondi…