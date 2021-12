Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend di Natale

Natale è arrivato e nel fine settimana del 25 e 26 dicembre proseguono le inziative festive organizzate in città e in provincia. La ruota panoramica, il trenino e le giostre in centro a Monza e le piste di pattinaggio sul ghiaccio della Brianza: ecco le iniziative che abbiamo selezionato per voi.

Il Natale a a Monza

Videoproiezioni e luci sull'Arengario, i mercatini in piazza, una pista di pattinaggio e attrazioni natalizie per grandi e piccini con il trenino per le vie del centro, le giostre e la novità della ruota panoramica. Il Christmas Village sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 ma a Natale e il 1° gennaio l'orario cambia: dalle 15 alle 19).Qui tutte le iniziative previste in città per Natale.

Natale sul ghiaccio a Monza

Tra le iniziative del cartellone di appuntamenti organizzati in città per il periodo natalizio di Christmas Monza c'è anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio. La pista di pattinaggio sul ghiaccio è stata allestita in piazza Trento e Trieste: sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 23 (dal 27 novembre al 23 dicembre), tutti i giorni dalle 10 alle 23 (dal 26 dicembre al 9 gennaio). Orari speciali: alla vigilia di Natale la pista sarà aperta dalle 10 alle 19, il 25 dicembre dalle 16 alle 23. L’ingresso intero costa 8 euro, il ridotto 6.

Aperture speciali alla Reggia

Si accendono le luci per le festività natalizie e cominciano le aperture straordinarie della Villa Reale con la possibilità di visitare le Sale di Rappresentanza, degli Appartamenti Reali e degli Appartamenti Privati del Secondo Piano Nobile della Villa. In occasione delle festività la Reggia di Monza aprirà le sue sontuose e regali stanze nei seguenti giorni: dal 26 al 30 dicembre 2021 e dal 2 al 9 gennaio 2022 proponendo un’apertura straordinaria. Nel calendario natalizio una serie di proposte diversificate, che spaziano dalla musica, all’arte, all’architettura, alle attività per i più piccoli e per le loro famiglie. Non mancheranno anche eventi gastronomici con il cibo principe delle feste: il panettone.

Nel weekend a Milano

Tra le proposte dell'agenda di MilanoToday a cura di Valeria Terlizzi, una tappa alla Biblioteca degli Alberi, circondata da orsi polari e ambientazioni artiche grazie a Illumina, l’installazione di Enel dedicata al riscaldamento globale. Un buono, anzi, ottimo motivo per uscire di casa dopo l'ennesima fetta di panettone, e fare due passi all'aria aperta. Vicino al capoluogo lombardo la Casa di Babbo Natale a Melegnano, un vero spettacolo per gli occhi e per il cuore. Grazie ai suoi cinquecentomila Led, la casa è ormai uno dei simboli del Natale in città, assolutamente da non perdere.

Tra le proposte anche la mostra dedicata a Giovanni Gastel in Triennale, con una selezione di oltre 200 ritratti che sono la testimonianza dell’immensa varietà d’incontri del grande fotografo. Perchè dietro ogni foto si racchiude una storia (e perchè, diciamolo opure, ogni tanto serve una buona scusa per salutare tutti i parenti e, dopo 7 ore di pranzo, godersi un po' di libertà).