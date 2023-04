Cosa fare nel weekend di Pasqua a Monza e in Brianza

La grigliata di Pasquetta o il pic nic immersi nel verde. E ancora le mostre e la cultura oppure una giornata da trascorrere all'aria aperta con i più piccoli per una divertente caccia alle uova. Ecco alcune idee per il weekend di Pasqua che abbiamo selezionato per voi.

Mercatini a Monza

Doppio appuntamento con i mercatini a Monza nel weekend di Pasqua. In via Bergamo, in centro, per gli appassionati dell'artigianato e dell'antiquariato tornano le bancarelle del brocantage. Ogni mese nel borgo monzese, che per decenni tutte le seconde domeniche del mese ha ospitato le bancarelle di chi vendeva pezzi storici, ritorna ad ospitare l'appuntamento che richiama appassionati dell'antiquariato (ma anche dell'artigianato) da tutta la Lombardia. E sarà il 9 aprile, nella giornata di Pasqua.

In piazza Centemero Paleari da venerdì 7 a domenica 9 aprile dalle 9 alle 19.30 saranno presenti le bancarelle della manifestazione "Sapori e Colori di Primavera" in centro città. Una mostra mercato con prodotti tipici regionali e artigianato e benessere.

Caccia alle uova in Brianza

Doppio appuntamento con la Caccia alle uova in Brianza. La Pro Loco ha organizzato ad Arcore per sabato 8 aprile a partire dalle 14 una caccia all'uovo. "Tantissime e stupende uova tutte colorate, da cercare nel parco di Villa Borromeo" annunciano gli organizzatori. La caccia all'uovo partirà alle 15, dalle 14 sono aperte le iscrizioni. Caccia alle uova tra i tulipani a Ornago a Pasquetta per i più piccoli: l'evento - su prenotazione - è in programma nel campo di tulipani Shirin. Il campo di raccolta sarà aperto anche a Pasqua e a Pasquetta.

Il weekend di Pasqua nel parco e in villa

La Villa Reale di Monza - insieme alle mostre in corso - resterà aperta sabato 8 aprile, nella giornata di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Aperture straordinarie per le festività: il complesso monumentale sarà accessibile dalle 10.30 alle 18.30. Per il weekend di Pasqua sono diverse le proposte della Reggia di Monza e del Parco. Sabato, domenica e lunedì insieme alla visita alla Reggia sono aperte anche le mostre temporanee “Le Immagini della Fantasia” al Belvedere e “I Macchiaioli e l’invenzione del Plein air tra Francia e Italia” all’Orangerie. Oltre a una passeggiata alla scoperta del gioiello verde monzese si può scegliere di esplorare il parco in bici o a bordo del trenino elettrico.

I Musei Civici aperti a Pasquetta

Per il Lunedì dell'Angelo a Monza i Musei Civici – Casa degli Umiliati saranno aperti al pubblico. Nella giornata di Pasquetta il museo civico sarà accessibile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Alle 15.30 è in programa l'iniziativa “Gita di Pasquetta” (Visita guidata al museo). Torna la tradizionale gita di Pasquetta al museo! Scopriremo angoli e scorci monzesi attraverso gli occhi degli artisti: grazie alle opere esposte – da Mosè Bianchi ad Angelo Inganni, da Anselmo Bucci a Costantino Nivola – potremo vivere un viaggio nel tempo e nella storia, ritrovando luoghi vissuti quotidianamente o monumenti ormai perduti per sempre, ma che hanno lasciato tracce indelebili nel cuore della città.

Dove fare il pic nic o la grigliata di Pasquetta

Pasquetta è alle porte e l’organizzazione per la consueta grigliata tra amici è già cominciata. Per molti, rimane il quesito su dove andare a cuocere le carne in compagnia. In provincia di Monza e Brianza, o poco lontano, esistono diversi parchi o aree all’aperto dove è possibile accendere la brace e godersi la tanto attesa grigliata in compagnia. Facendo attenzione ai divieti e alle norme imposte, e ricordando che all’interno del Parco di Monza non sono presenti aree attrezzate per il barbecue, vediamo insieme 5 tra i posti più belli dove poter fare la grigliata di Pasquetta (o ripiegare su un pic-nic). Ecco qui la nostra guida.