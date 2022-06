Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend lungo del ponte

Un weekend lungo per i fortunati che potranno approfittare del ponte del 2 giugno che porterà in città anche giornate con temperature estive. Per chi resta a casa ecco le iniziative che abbiamo selezionato per voi, tra il Parco di Monza, le mostre e gli appuntamenti golosi.

Street food al parco di Monza

Torna a Monza l'appuntamento con lo street food nel Parco. Dall'1 al 2 giugno prosegue il Festival internazionale del gusto, edizione "family week". Nel verde del parco di Monza, lungo viale Mirabello, un viaggio gastronomico, attraverso specialità e prodotti nazionali e internazionali. Oltre alle golosità cucinate su food truck anche tanti intrattenimenti pensati per piccoli e grandi ospiti: spettacoli di artisti di strada, baby dance, musica live. Mercoledì 1 giugno appuntamento con la silent disco.

A caccia di lucciole nel parco

Per i più piccoli nel weekend è in programma un appuntamento magico: una camminata nel bosco per ammirare le lucciole. Appuntamento sabato 4 giugno per una magica serata per imparare a conoscere le caratteristiche di questi affascinanti insetti. "Sarà facile rimanere a bocca aperta davanti a quel fenomeno biochimico chiamato bioluminescenza" annunciano gli organizzatori. L'evento è a pagamento con iscrizione obbligatoria e riservato a bambini da 6 a 15 anni.

Festa campagnola

Appuntamento con la Festa Campagnola in Brianza. La sagra organizzata per sostenere le attività di ricerca del centro per la cura oncologica pediatrica Maria Letizia Verga di Monza prosegue nel weekend dall'1 al 5 giugno 2022. La festa sarà ospitata presso la Cascina Costa Alta, nel parco di Monza, a Biassono. Presente un'area cucina con piatti della tradizione, are gioco per i bimbi e un programma di intrattenimento musicale.

Mongolfiere nel Parco

Una mongolfiera tricolore nel Parco di Monza. Monza celebra la festa della Repubblica anche dall'alto. Nel fine settimana del 2 giugno nei cieli di Monza sventolerà il tricolore. Non una bandiera ma una mongolfiera con i colori dell'Italia. Dal 3 al 5 giugno al Parco di Monza verrà posizionato un grande pallone aerostatico con il tricolore. Un pallone sul quale sarà possibile salire dalle 18.30 alle 20.30 per ammirare Monza dall'alto. Ci sarà anche una seconda mongolfiera che porterà il pubblico ad un’altezza di 20 metri da cui si possono ammirare le bellezze architettoniche e paesaggistiche di Monza, associando la visita guidata in Villa Reale, che si snoda attraverso 28 stanze e che conduce dagli Asburgo ai Savoia.

Pedala coi lupi

Pedalare di notte, tra i lupi, nel parco di Monza. Appuntamento sabato 4 giugno con l'edizione 2022 della manifestazione "Pedala tra i lupi". Un percorso di 12 chilometri nel polmone verde monzese, "costellato da effetti speciali, attraverso sentieri inesplorati, eccezionalmente aperto nelle ore notturne, con la presenza di cani-lupo cecoslovacchi dell’allevamento Spirito Libero" spiegano gli organizzatori. "Cosa c’è di più bello che pedalare nella notte, sentire sulla pelle il brivido del buio, respirare i profumi, intravedere le ombre, assaporare quel senso di libertà unico delle due ruote. Artisti circensi, percorsi luminosi e sonori, attraversamento di raggi laser e tanti altri effetti speciali".

Palio degli Zoccoli

Il 32esimo Palio degli Zoccoli è in programma a Desio sabato 5 giugno. Il giorno del Palio i seicento figuranti con i loro tipici costumi, tra cui armigeri, dame e cavalieri, rievocano le origini delle 11 contrade storiche della città, condotte da Ottone Visconti. Non manca lo sconfitto, Napo della Torre, rinchiuso in una gabbia trainata da una coppia di buoi. Il corteo storico parte da Villa Cusani-Traversi-Tittoni e sfila lungo le principali vie della città per raggiungere piazza Conciliazione, luogo della disputa del Palio. Qui undici coppie di atleti in rappresentanza delle contrade, con gli zoccoli ai piedi si sfidano in una corsa a staffetta intorno alla piazza e alla basilica per aggiudicarsi l’ambito vessillo. Tra corso Garibaldi e via Tripoli in occasione della manifestazione è prevista anche la fiera della Creatività con bancarelle.

Musica e colori: l'Holi Dance Festival

"Il colore è un potere che influenza direttamente l'anima". Lo diceva Wassily Kandinsky e sabato 4 giugno lo penseranno anche tutti coloro che balleranno a ritmo di musica sotto una pioggia colorata al Carroponte dove è in porgramma l'Holi Dance Festival. Torna l'appuntamento a suon di musica, colori ed emozioni. "Holi Dance Festival è una manifestazione organizzata da Unconventional Events che porta l'antica festa dei colori indiana, espressione di gioia e felicità, nelle maggiori città italiane" spiegano gli organizzatori. E sabato 4 giugno l'evento farà tappa alle porte di Monza, a Sesto San Giovanni.

Concerti e silent disco al parco Tittoni

Proseguono gli appuntamenti dell'estate al Parco Tittoni. Nel weekend la festa irlandese, le tribute band di Backstreet Boys e Spice Girls e la Silent Disco. Ancora musica e spettacoli.

Sport e solidarietà in autodromo

Giovedì 2 giugno l’Autodromo Nazionale Monza si impegna per il sociale. Per la Festa della Repubblica, Il Tempio della Velocità non si ferma e accoglie due eventi in un solo giorno. Il Circuito apre infatti i suoi spazi e la sua leggendaria pista sia alla LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sia all’Associazione Sportiva Dilettantistica Piccoli Diavoli 3 Ruote ASD ONLUS, che torna sul tracciato brianzolo per l’Handcycling GP Monza, giunto al suo undicesimo appuntamento.

Mostre e cultura

Alla Reggia di Monza prosegue la mostra Y?kai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi, organizzata da Vertigo Syndrome e curata da Paolo Linetti. Tra stampe antiche, rotoli, kimono e anche armi storiche in Villa Reale prendono forma mostruose creature tra arte, mito e leggenda.