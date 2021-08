Weekend in città: ecco che cosa fare senza spostarsi troppo

Sentirsi in vacanza anche se si resta in città (anche in pieno agosto). Una missione che non è impossibile. Per chi in questi giorni non potrà godersi spiagge o monti, restano comunque idee per trascorrere qualche ora - o anche l'intera giornata - in maniera rilassante. Senza spostarsi troppo da Monza e dalla Brianza.

Cinema sotto le stelle

Per gli amanti del grande schermo prosegue la rassegna del cinema sotto le stelle. A Monza fino al 31 agosto proiezioni nel cortile del liceo Nanni Valentini in Villa Reale; a Lissone proiezioni all'aperto nel cortile della scuola Buonarroti; a Vimercate film en plein air nel cortile di Villa Sottocasa.

Tuffi e tintarella

Sempre con un occhio rivolto alle previsioni del tempo, per questo fine settimana si possono organizzare anche uscite balneari. Se vi manca il mare e quest'anno non potrete godervi le sospirate vacanze (magari in lidi esotici) nessuna paura. All'Acquaworld di Concorezzo è possibile fare snorkeling tra coralli e pesci tropicali grazie alla realtà virtuale.

Per non rinunciare alla spiaggia è possibile godersela anche a pochi km dalla città: ecco le spiagge dei laghi della Lombardia per trascorrere una giornata (anche con i bambini) di tintarella, acqua, sole e divertimento, senza imbarcarsi in lunghi viaggi.

Ancor più vicino c'è il "mare" dei milanesi. All'Idroscalo tante idee e offerte per divertirsi nel lido in città.

Una giornata in mezzo alla natura

Per una giornata all'aria aperta e in mezzo alla natura l'appuntamento è nel grande campo di girasoli sulla sponda del lago di Lecco dove è possibile trascorrere la giornata, affittando l'ombrellone e organizzando un pic-nic.

Musica e cibo dal Sudamerica

Una giornata di festa per celebrare l'indipendenza dell'Ecuador. A Milano per tutta la giornata musica, danze, stand e cibo per vivere la cultura e il folklore del popolo sudamericano.