Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend

Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend? Dalla nuova mostra "Antonio Ligabue. L'uomo e l'artista" allestita alla Villa Reale dedicata a uno degli autori più geniali e originali del Novecento italiano fino al Family Lab ai Musei Civici e alle bancarelle in via Bergamo. Ecco gli appuntamenti del fine settimana di febbraio che abbiamo selezionato per voi.

Mercatino in via Bergamo

Torna il mercatino in via Bergamo. L'appuntamento è in programma per domenica 13 febbraio. Il "Mercato del Brocantage" con espositori di pezzi di antiquariato e rigatteria è previsto nell'ambito dell'iniziativa Festa di Quartiere. Per consentire lo svolgimento della manifestazione il tratto sarà chiuso al traffico. L'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle disposizioni normative anticovid e per la partecipazione a sagre e fiere è necessario essere in possesso del Green Pass "rafforzato".

"Antonio Ligabue. L'uomo e l'artista" in Villa Reale

Novanta opere, tra dipinti, sculture, incisioni e disegni, ripercorrono la vicenda umana e creativa di uno degli autori più geniali e originali del Novecento italiano. Dall’11 febbraio al 1° maggio 2022, la Reggia Reale di Monza ospita la mostra "Antonio Ligabue. L'uomo e l'artista". L’esposizione sarà allestita presso l'Orangerie ed è curata da Sandro Parmiggiani, prodotta e organizzata da ViDi in collaborazione con il Comune di Monza e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Si celebra il genio dell’artista nato a Zurigo nel 1899 e scomparso a Gualtieri (Reggio Emilia) nel 1965 con un centinaio di lavori che ripercorrono la sua vicenda umana e creativa, lungo un arco cronologico che dagli anni venti del secolo scorso giunge fino al 1962, quando una paresi pose di fatto fine alla sua attività.

Sagra del Firun

Sagra del Firun a Pessano con Bornago. "Dopo una pausa forzata di un anno, torna la consueta Sagra del Firun, in onore di Sant'Apollonia, giunta alla sua ventesima edizione" hanno annunciato gli organizzatori della Pro Loco. L'appuntamento con la festa dedicata ai "filoni di castagne" è in programma per domenca 13 febbraio 2022. E la sagra di terrà per le strade del comune milanese. In Piazza Trento e Trieste ci sarà uno stand con trippa d'asporto. Prevista anche la presenza di kart e di una associazione di mototerapia.

"C'è un drago al Museo"

"C'è un drago nel museo!” è il nome del Family Lab organizzato dai Musei Civici di Monza per famiglie con bambini da 3 a 11 anni in programma per sabato 12 febbraio 2022. Quanti animali si nascondono nelle opere del museo? Ci sono cammelli, cani, uccellini, libellule… persino un vero drago! Potremo cercarli tutti insieme e poi creare il nostro animale fantastico con la tecnica del collage! Costo: tariffa € 4 a persona | gratuità per bambino disabile e per 1 accompagnatore. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle disposizioni vigenti ai fini della prevenzione e della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it