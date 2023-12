Le 5 cose da non perdere nel weekend prima di Natale a Monza e in Brianza

La magia del Natale, con i mercatini tradizionali e e la corsa natalizia nel parco di Monza. E la magia vera, delle bacchette e delle pozioni con la scuola per piccoli maghetti allestita in Villa Longoni. E poi ancora il fascino della vista del panorama dello skyline di Milano dal 39esimo piano di Palazzo Lombardia, eccezionalmente aperto per le visite gratuite domenica 17 dicembre. Ecco le iniziative che abbiamo selezionato per voi per questo fine settimana di sabato 16 e domenica 17 dicembre a Monza e dintorni.

La scuola di magia nella villa in Brianza

Lezioni di magia nella villa in Brianza. Malastranaeventi ha organizzato per domenica 17 dicembre una giornata dedicata alla magia e ai più piccoli, con l'allestimento di una scuola per aspiranti maghetti ispirata alla saga del mago più famoso di sempre: Harry Potter. "Siete pronti a vivere un’esperienza magica all’interno di veri castelli medievali e ville storiche, lasciandovi ispirare dalla saga più magica del mondo?" annunciano gli organizzatori. La School of Magic arriva a Desio, in Villa Longoni. "Un percorso pensato appositamente per le famiglie, dove adulti e bambini potranno immergersi in un mondo magico ispirato alla scuola di magia più famosa del mondo e divertirsi insieme fra incantesimi e pozioni" spiegano gli ideatori. Il costro è di 20 euro e la prenotazione è obbligatoria. Qui le info.

Trenino di Natale, mercatini e zampognari

Appuntamento con il Natale a Ceriano Laghetto domenica 17 dicembre. Torna nel borgo brianzolo la manifestazione Aspettando Natale giunta alla sua XIV edizione. A partire dalle 10 in piazza Diaz, Piazza Lombardia, via Cadorna, via Mazzini, Piazzale Martiri di Odessa, Via Carducci saranno presenti bancarelle con idee regalo e articoli di artigianto e street food. Non mancherà una pista di pattinaggio e un villaggio natalizio con spettacoli per grandi e bambini. zampognari e un trenino natalizio.

La speciale discoteca di Natale in piazza a Monza

Sabato 16 dicembre alle ore 12 in piazza Roma, si svolgerà dalle 16 la 2° edizione di AUTOPOP Festival con Radio m20, Radio Deejay, Freedom Street Radio, i ragazzi di Facciavista e del Veliero e Il Brugo. “L’iniziativa è nata per caso e a settembre, in occasione del Gran Premio, si è tenuta la prima edizione. I ragazzi avevano la gioia stampata in viso. Dobbiamo poter scappare dai demoni di questo tempo e per farlo serve la musica e la gioia e il miglior modo per farlo è questo” aveva detto Dj Shorty tra i protagonisti dell’iniziativa che coinvolge l’associazione Facciavista e il veliero Onlus, presentando l'evento. A partire dal pomeriggio del 16 dicembre ci sarà un aperitivo inclusivo e in consolle torneranno i ragazzi dell’associazione in veste di dj insieme ai grandi protagonisti della scena musicale e radiofonica italiana.

Monza Christmas Run nel parco di Monza

Torna la Monza Christmas Run, la corsa natalizia nel parco di Monza. Appuntamento sabato 16 dicembre presso Cascina San Fedele a partire dalle 10 con due percorsi da 5 e 10 chilometri per la corsa più natalizia, divertente e solidale. Anche quest’anno infatti Monza Christmas Run destina la raccolta fondi a Pane e Rose, un progetto della Casa del Volontariato di Monza. Pane e Rose distribuisce mensilmente oltre 1.000 pacchi alimentari alle famiglie in povertà seguite o dai servizi sociali di Monza e Lissone o dalle comunità. "Il Natale è un momento importante, radicato nella tradizione, una festività all’insegna della serenità. Il nostro obiettivo è garantire un pranzo di Natale dignitoso a ciascuna delle famiglie seguite dal progetto. Una sfida importante, che potremo realizzare solamente insieme" spiegano gli organizzatori.

Guardare Milano e le sue luci di Natale dal 39esimo piano

Per chi cerca un'idea a due passi da Monza domenica 17 dicembre, dalle ore 10 alle 18, sono in programma le visite al belvedere di Palazzo Lombardia e ci sono ancora pochi posti. Per raggiungere il 39esimo piano è obbligatoria la prenotazione gratuita sul sito www.eventi.regione.lombardia. it. Una meta sempre più iconica e ambita, punto di riferimento per i turisti e, più in generale, per tutti coloro che vogliono un'esperienza unica ammirando un panorama davvero eccezionale. Fino al 7 gennaio, poi, nell'ambito di 'Insieme è Natale a Palazzo Lombardia', nella piazza della Regione, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra 'Natale Pop'. Nello spazio 'Isola Set' (lato via Galvani) si potranno ammirare opere di Andy Warhol, Gomor e altri importanti artisti in un coloratissimo contesto dedicato alla 'pop art', oltre agli imperdibili disegni originali di Walt Disney. Al centro della piazza la pista del ghiaccio coperta più grande di Milano, quattro igloo illuminati con ambienti fiabeschi, in cui scattare selfie e foto ricordo, una giostra retrò e una pista per snowboard destinata a bambini dai 3 ai 6 anni.