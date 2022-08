Weekend d'agosto in città: ecco che cosa fare per chi resta a Monza e Brianza

Per chi questo fine settimana rimarrà in città, viste le previsioni meteo, ci sono diverse proposte per trascorrere un weekend di relax all'aria aperta o organizzare gite fuori porta non troppo lontane da Monza.

Tuffi in piscina e al lago

Per chi vuole regalarsi tuffi e tintarella c'è solo l'imbarazzo delle scelta. Numerose le piscine aperte tra Monza e la Brianza. Ma non lontano da Monza c'è anche la nuovissima piscina con area fitness e ristorante inaugurata proprio all'inizio dell'estate. Per chi ha nostalgia dei lidi esotici c'è anche la pisina dai toni caraibici : realizzata con esclusivi materiali naturali, e con l’accesso graduale all’acqua, la piscina laguna ti permetterà di fare un bagno rilassante, approfittando inoltre delle vasche idromassaggio presenti.

Lago di Como tra sentieri e buona cucina

Per sentirsi in vacanza anche se si resta in città l'idea è quella di una trasferta sul lago di Como. Pochi km in auto e poi solo l'imbarazzo della scelta per una romantica gita in barca, una passeggiata lungo i sentieri, un aperitivo o un pranzo con vista lago.

Per i buongustai

Per gli amanti della buona tavola un fine settimana culinario. Un'uscita, a pranzo o a cena, in mezzo alla natura non troppo lontani dalla città. Tra osterie e ristoranti della provincia di Como qualche idea per una giornata di relax e buona tavola, immersi nella natura, e gustando i piatti tipici della tradizione.

Alla scoperta dello Spirito del Bosco

A Canzo, a 40 minuti da Monza, inizia il sentiero dello Spirito del Bosco. Un'avventura nel bosco adatta a grandi e piccini dove la fantasia è la protagonista assoluta. La camminata è abbastanza facile e prevede solo dei brevi tratti in salita. Per tutto il tempo il sentiero è attraversato da un torrente la cui voce rende l'atmosfera già di per se magica. Ma chi camminerà con gli occhi attenti ai minimi dettagli e lascerà il cuore aperto all'incanto, potrà incontrare lo Spirito del Bosco, introdotto e onorato da sculture di gnomi, creature fatate, libellule, animaletti, folletti intagliati nel legno in totale armoia con gli alberi e la natura.

Escursioni sul battello e in bicicletta

Una passeggiata tra la natura, sulla riva del fiume. Oppure una camminata alla scoperta delle bellezze storiche e architettoniche del territorio o una traversata in battello. Ecco alcune proposte sull'Adda per chi trascorrerà agosto in città. Il Parco Adda Nord ha presentato 8 itinerari per guidare i visitatori passo dopo passo alla scoperta degli scorci più caratteristici e i punti d'interesse storico-architettonico per trascorrere qualche ora di relax o una giornata diversa a due passi da casa.