Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Un altro weekend "lungo" è alle porte e a Monza e in Brianza non mancano gli appuntamenti tra cultura, teatro, mostre e golose iniziative. Ecco gli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi.

Street food al Parco di Monza

Appuntamento in viale Mirabello da venerdì 22 aprile fino a lunedì 25 aprile e poi da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio nel verde del parco con la quinta edizione del festival dedicato allo street food. Tantissime specialità e prodotti nazionali e internazionali di grande qualità con una settimana dedicata al cibo di strada e all'intrattenimento. In programma anche uno spettacolo di fontane danzanti e la silent disco.

Ville Aperte

Le ville della Brianza tornano ad aprire le porte. Da sabato 23 aprile a domenica 1 maggio è in programma una special edition della manifestazione: saranno tredici le dimore storiche e i gioielli del territorio che per più di una settimana accoglieranno i visitatori con un ricco programma di eventi e proposte per celebrare il ventennale della kermesse. Un percorso lungo più di 120 chilometri tra cinque province lombarde (Monza e Brianza, Lecco, Como, Città metropolitana di Milano) per scoprire tesori inediti del territorio. Scopri qui le aperture.

Sagra dell'Asparago Rosa

Torna per la sua 62esima edizione la Sagra dell'Asparago Rosa di Mezzago. Una tradizionale kermesse gastronomica, culturale e conviviale che celebra il famoso e prelibato ortaggio simbolo della Brianza. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Mezzago in collaborazione con l'amministrazione comunale e realtà produttive del territorio. L'appuntamento è dal 23 aprile al 22 maggio, nella splendida cornice di Palazzo Archinti.

Bancarelle e luna park per la fiera a Seregno

A Seregno, dopo due anni, torna la fiera di Santa Valeria. Saranno oltre 190 le bancarelle presenti all’appuntamento di domenica 24 e lunedì 25 aprile. L’edizione di quest’anno sarà ospitata in una location diversa: da via Santa Valeria fino al principio di via Cadore. E accanto alla fiera ci sarà poi spazio per il Luna Park che resterà in via Porada dal 15 aprile al 1 maggio.

Una mostra per aiutare l'Ucraina

Una mostra per aiutare i profughi ucraini con le opere del Maestro Ivan Turetskyy in Villa Longoni, a Desio. Dal 16 al 30 aprile saranno in mostra una ventina di opere dell'artista ucraino contemporaneo Ivan Turetskyy, attualmente bloccato a causa della guerra, nella città di Leopoli. L'esposizione è organizzata da Consorzio Comunità Brianza in collaborazione con ArteMilo1941 Association con il patrocinio del comune di Desio.

Festa del paese a Carnate

Mercatino con bancarelle di creazioni artigianali, hobbisti e prodotti tipici, giostre e sfiziosità golose. Tempo di festa a Carnate dove domenica 24 aprile è in programma la sagra del paese.In via Pace ci saranno le bancarelle insieme al luna park e un accampamento medievale. Non mancheranno un punto ristoro e attività per i bambini tra cui i tricicli. Alle 17 è in programma la processione per le vie del paese con la statua della Madonna de Carnaa.

Mostre

"Artisti d'Italia - mostra di arti contemporanee" è la mostra allestita al Belvedere della Reggia di Monza fino al 25 aprile 2022. La collettiva a cura di Vittorio Sgarbi, racconta lo stato dell’arte contemporanea in Italia raccogliendo oltre 200 opere di 100 artisti del panorama nazionale e internazionale, accuratamente e personalmente selezionati dal curatore e critico ferrarese, ed è collegata al progetto culturale “I Mille di Sgarbi”.

Fino al 1° maggio 2022, la Reggia Reale di Monza ospita la mostra "Antonio Ligabue. L'uomo e l'artista". L’esposizione sarà allestita presso l'Orangerie ed è curata da Sandro Parmiggiani, prodotta e organizzata da ViDi in collaborazione con il Comune di Monza e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Si celebra il genio dell’artista nato a Zurigo nel 1899 e scomparso a Gualtieri (Reggio Emilia) nel 1965 con un centinaio di lavori che ripercorrono la sua vicenda umana e creativa, lungo un arco cronologico che dagli anni venti del secolo scorso giunge fino al 1962, quando una paresi pose di fatto fine alla sua attività.

L’addio ai monti sbarca a Monza. Tredici passaporti: tredici anime, tredici volti, tredici video e voci di personaggi che raccontano il primo romanzo storico della letteratura italiana, i Promessi Sposi. Dal 9 aprile al 15 maggio è in programma la mostra “I passaporti dei Promessi Sposi. La Monaca. Ieri come Oggi”, una mostra allestita in collaborazione con l’Associazione Pro Monza presso i Musei Civici di Monza. Fino all’8 maggio 2022 presso la Galleria Civica di via Camperio è in programma la mostra “World Water Day Photo Contest - Storie d’Acqua”, una raccolta delle 70 migliori fotografie delle edizioni dal 2017 al 2021 del concorso fotografico volto a sensibilizzare l’attenzione del pubblico sulla critica questione dell’acqua nella nostra epoca.

Teatro

Sabato 23 e domenica 24 aprile torna al Nuovo CineTeatro di Arcore BuBBles Revolution, l’elettrizzante show di Marco Zoppi e Rolanda, considerati tra i massimi Bubbles Artist internazionali e insigniti a New York dall'International Magician Society del Merlin Award l’Oscar della Magia. A metà tra scultori d’arte e giocolieri di creazioni fantastiche i due artisti conducono il pubblico in un viaggio emozionante nel magico mondo delle bolle di sapone, una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione. Al Binario 7 nuovo appuntamento per la rassegna Terra. Musica, voci e paesaggi sonori Bossa Nova, Folk e World Music per rilassarsi, ricaricarsi ed emozionarsi: sabato 23 aprile alle 21.