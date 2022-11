Le 5 cose da fare a Monza e in Brianza nel weekend

Anche a Monza e in Brianza si comincia a respirare la magica atmosfera natalizia. E gli eventi di Natale si accendono un po' in tutta la Brianza. Ecco alcuni degli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi a Monza e dintorni, senza dimenticarci dei più golosi.

Panettoni d'autore e mercatini di Natale in villa

Natale in Villa Reale arriva in anticipo. E alla Reggia di Monza il weekend di sabato 26 e domenica 27 novembre arriva la Monza Christmas Experience con artigiani e flower designer che porteranno tra gli stand in mostra le loro creazioni. Saranno esposti pezzi di manifattura d’eccellenza per originali idee regalo. "Le sale al piano terra della Villa Reale ospiteranno la manifestazione e sarà inoltre l’occasione per passare delle ore in compagnia di amici o famiglia, non solo per uno shopping veramente regale, ma anche per visitare le sale di rappresentanza, gli appartamenti reali e le mostre che saranno allestite in quel periodo" spiegano gli organizzatori. La prima edizione della Christmas Experience sarà inoltre l’occasione per degustare e acquistare i deliziosi panettoni dei migliori Maestri Pasticceri della nostra penisola". L'ingresso sarà a pagamento (5 euro).

Si accende il Natale di Monza

Le luci, le tradizionali casette di legno dei mercatini natalizi, le giostre e l’immancabile pista di pattinaggio. E’ tutto pronto a Monza per “Natale Insieme”, il programma di eventi natalizi promosso dal comune. Si comincia sabato 26 quando alle 17 dopo il concerto della Triuggio Marching band e la sfilata luminosa dei trampolieri di Teatro Aleph verranno accese ufficialmente le ghirlande illuminate in tutta la città e si terrà la cerimonia del taglio del nastro al Christmas Village. Qui la guida agli eventi e alle attrazioni.

La fabbrica di Natale nell'asinoteca

Un villaggio natalizio dentro una fattoria. Torna la magia del Natale all'asinoteca di Bellusco. A partire dal 27 novembre torna la Casa di Babbo Natale e i laboratori per i più piccoli. "Immaginate di visitare il vero Villaggio di Babbo Natale" - annunciano gli organizzatori - "La fabbrica dei giocattoli, l’ufficio di Babbo Natale, la sua stanza con l’angolo lavanderia, la cucina, la stanza dei sogni, la stanza del tempo, la stanza dei presepi, la cameretta degli Elfi, la palestra di Babbo Natale e l’ufficio postale. Nel nostro angolo magico custodiamo solo oggetti provenienti dal passato raccolti negli anni con amore e passione. Le stanze sono fatte con pareti di fieno e a terra foglie secche e paglia per amplificare i nostri sensi. E poi c’è l’incontro con Babbo Natale che parla con i suoi ospiti grandi e piccini e ne conosce ogni segreto". All'asinoteca vengono organizzati laboratori (biscotti o lavorazione del lagno) per bambini in abbinamento alla visita alla fattoria e al villaggio natalizio. L'asinoteca in versione natalizia resterà aperta fino all'8 gennaio.

Sagra del fungo e del tartufo

Una sagra dedicata a due "re" della tavola d'autunno: il fungo e il tartufo. A Melegnano, comune del milanese, nel weekend del 25,26 e 27 novembre arriva la sagra del Tartufo e del Fungo. "Risotti, primi piatti, polenta, secondi e contorni per tutti i gusti e per tutti i palati, cucinati in maniera professionale per valorizzare al meglio aromi, consistenze e sapori delle varie tipologie di funghi e tartufi, in abbinamento con le rispettive etichette di vino, il tutto in una tensostruttura al coperto di oltre 1.300 mq con circa 2.000 posti a sedere" spiegano gli organizzatori.

Mercatini di Natale a Vimercate

Domenica 27 novembre in piazza Castellana a Vimercate l’associazione arti e Sapori di Nord Ovest organizzerà il mercatino “Magie di luci, atmosfere natalizie tra arte e creatività”, 15 espositori tra artisti, artigiani contemporanei e creativi esporranno e venderanno i loro oggetti, manufatti e creazioni. Provenienti da Piemonte e Lombardia gli espositori hanno saputo abbinare ad una radicata tradizione la capacità di innovarsi, creando ceramiche, articoli in tessuto, oggetti di cuoio, in legno e vetro. Il mercatino sarà aperto per l’intera giornata di domenica 27 novembre in piazza Castellana dalle ore 9.00 alle ore 19.30.