Le 5 cose da non perdere nel weekend a Monza e dintorni

Un weekend di fuoco, con protagonisti le tradizioni e i sapori del territorio dove sono tanti gli appuntamenti dedicata alla leggenda della Giubiana e al risotto con la luganega. Ma nell'ultimo weekend di gennaio, da venerdì 26 a domenica 28 gennaio, c'è spazio anche per il teatro e il fumetto con il festival dedicao alle pagine illustrate organizzato a Novegro, a pochi chilometri dal capoluogo brianzolo. Ecco una guida con gli eventi che abbiamo selezionato per voi.

Il falò della Giubiana a Seregno

Torna a Seregno l'appuntamento con il falò della Giubiana. Sabato 27 gennaio grandi e piccoli si scalderanno davanti al fuoco della Giubiana, la vecchia strega simbolo dei mali del passato e di buon auspicio per la bella stagione. La leggenda narra che la strega Giubiana viveva nel buio del bosco e si cibava di bambini fino a quando le tesero una trappola con un succulento piatto di risotto giallo, che mangio così voracemente che non si accorse dell’arrivo della luce del sole che la brucio all’istante.L’appuntamento è dalle ore 19 nell'area di via Cagnola a Seregno con il caldo risotto giallo con luganega (risotto con Zafferano e Salsiccia) preparato dai bravissimi cuochi dell’associazione Madonna della Campagna e con la magia del Fuoco degli artisti di strada. Alle 21,30 spazio alla rappresentazione della storia della Giubiana con gli allievi di Cartanima-Academy Musical Arts di Seregno e a seguire l’attesissimo rogo della Strega.

Falò, risotto e frittelle a Lissone

Falò in piazza anche a Lissone. Sabato 27 gennaio, dalle ore 19:00, nel parchetto dei Pompieri in viale Martiri della Libertà si terrà la tradizionale serata organizzata da Amici dei Pompieri e dal Gruppo Alpini di Lissone con thè e vin brulè, risotto e frittelle davanti al fuoco del falò della Giubiana.

La mostra “I disegni dei bambini di Terezin”

Fno al prossimo 29 febbraio (nei weekend), presso il Teatrino della Reggia di Monza, sarà possibile visitare la mostra “I disegni dei bambini di Terezin”, un’installazione che espone una selezione della raccolta dei 4.387 disegni e 66 poesie dei bambini ebrei deportati nel ghetto di Terezin, conservata presso il Museo Ebraico di Praga. La mostra riproduce disegni e poesie che sono stati rinvenuti in due valigie nascoste in uno dei dormitori di Terezin dopo la liberazione. La città è un gioiello del XVI secolo, interamente cinto da mura di difesa, che fu usato dai nazisti per concentrare la popolazione ebraica rastrellata nei territori dell'Europa centrale, nell'attesa di caricarli sui treni merci destinati ai campi di sterminio. Oggi sappiamo, grazie anche a questi documenti, che gli internati nel ghetto di Terezin riuscirono ad organizzare una propria resilienza e resistenza, soprattutto a offrire formazione scolastica ai bambini, sebbene poi vennero tutti deportati nei lager. I disegni e le poesie ci narrano l'anelito di libertà, la gioia di vivere, il colore dei fiori e delle farfalle, così come le angherie a cui già erano sottoposti in quella città prigione. Visitabile con ingresso libero nei weekend secondo l’orario della Reggia di Monza.

A teatro

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 gennaio riprende la Sezione Grande Prosa del Teatro Manzoni di Monza che, dopo il successo del primo spettacolo del nuovo anno,"Perfetti sconosciuti", prosegue con il nuovo spettacolo scritto diretto e interpretato da Stefano Massini, "L'interpretaziome dei sogni" ispirato alla monumentale opera di Sigmund Freud.

Il festival del fumetto a Novegro

Sabato 27 e domenica 28 gennaio al Parco Esposizioni Novegro torna il Festival del Fumetto, dedicato agli appassionati di fumetti, ai giochi di ruolo e da tavolo e al mondo cosplay. Distribuito in ben 20000 mq di spazio espositivo, in 5 padiglioni, il festival è un tuffo nel mondo della fantasia, un grande salone del fumetto che due volte all’anno ospita le più importanti realtà che gravitano attorno al pianeta della cultura pop. Durante il Festival sarà possibile partecipare a: workshop sul fumetto, role game, eventi a tema e tornei di videogame. Il tutto con numerosi espositori specializzati in fumetti, manga, anime, videogame, figure, abiti e costumi per cosplay, card e gadget.