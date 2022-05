Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Un nuovo weekend è alle porte. Ecco gli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi tra street food, sagre, cultura e tempo libero che abbiamo selezionato per voi da venerdì 27 a domenica 29 maggio.

Street food al parco di Monza

Torna a Monza l'appuntamento con lo street food nel Parco. Nel weekend da venerdì 27 a domenica 29 maggio e poi lunedì 30, martedì 31 e l'1 e il 2 giugno arriva il Festival internazionale del gusto, edizione "family week".

Nel verde del parco di Monza, lungo viale Mirabello, un viaggio gastronomico, attraverso specialità e prodotti nazionali e internazionali. Oltre alle golosità cucinate su food truck anche tanti intrattenimenti pensati per piccoli e grandi ospiti: spettacoli di artisti di strada, baby dance, musica live. Mercoledì 1 giugno appuntamento con la silent disco.

Festa campagnola

Appuntamento con la Festa Campagnola in Brianza. La sagra organizzata per sostenere le attività di ricerca del centro per la cura oncologica pediatrica Maria Letizia Verga di Monza è in programma nel weekend del 27, 28 e 29 maggio e nel fine settimana dall'1 al 5 giugno 2022. La festa sarà ospitata presso la Cascina Costa Alta, nel parco di Monza, a Biassono. Presente un'area cucina con piatti della tradizione, are gioco per i bimbi e un programma di intrattenimento musicale.

Brianza wine festival

Il vino torna protagonista in Brianza con il Wine Festival. L'appuntamento dedicato agli amanti del nettare di Bacco è in programma domenica 29 maggio a Carate Brianza. A partire dalle 10.30 nella cornice di Villa Cusani Confalonieri si potrà degustare in compagnia, incontrare di persona i produttori e acquistare direttamente i vini. Durante l’evento saranno presenti produttori italiani e esteri che racconteranno le loro storie, faranno degustare i loro prodotti e offriranno un listino dedicato al festival. La giornata vedrà organizzate anche masterclass, percorsi degustativi e un evento serale.

Concerti e silent disco al parco Tittoni

Prende il via la stagione estiva degli eventi al Parco Tittoni. Si comincia venerdì 27 maggio con la band genovese Meganoidi in concerto, sabato 28 maggio invece è in porgramma la silent disco. Domenica 29 maggio un surreale e inaspettato viaggio musicale: dal teatro canzone milanese ai successi pop degli anni ’80 passando per Gaber, Jannacci, Tozzi, Cochi e Renato, Raffaella Carrà, Fred Buscaglione, Alberto Camerini, Renato Carosone, Abba e tanti altri.

Mostre e cultura

Alla Reggia di Monza prosegue la mostra Y?kai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi, organizzata da Vertigo Syndrome e curata da Paolo Linetti. Tra stampe antiche, rotoli, kimono e anche armi storiche in Villa Reale prendono forma mostruose creature tra arte, mito e leggenda. Non solo teatro al Binario 7. Il progetto "Binario Arte" giunge alla sua prima mostra “storica”: un’esposizione importante e ambiziosa, che ha visto la partecipazione anche del Museo della Permanente di Milano e di alcuni archivi d’artista che hanno concesso in prestito opere delle loro collezioni. La mostra 1962-2022. A sessanta dai Sessanta è innanzitutto un racconto: il racconto di dieci anni straordinari, che hanno visto Milano prendere il ruolo da protagonista della scena culturale internazionale.

Idea per una gita: il borgo di Erbonne

Queste splendide giornate di sole sono ottime occasioni per camminate e escursioni all'aria aperta. Maurizio Moro, il fotografo e esperto escursionista, amante di panorami e paesaggi mozzafiato, ci ha consigliato una camminata della durata di circa 45 minuti, adatta a tutti. Da Monza ci vuole circa un'ora e mezza di macchina per raggiungere il sentiero che porta al piccolo borgo ma per chi vuole andare in un luogo fuori dal tempo e dal turismo di massa, questa è un'ottima occasione. Mettete sul navigatore Argegno e poi seguite le indicazioni di Moro. Qui le informazioni.