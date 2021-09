Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend

Un weekend in cui Monza fa un salto indietro nel tempo di secoli, con il tradizionale appuntamento con la rievocazione storica che quest'anno a causa della pandemia avrà un programma differente, senza corteo. E poi si cominciano a scaldare i motori in città per il Gran Premio, con la mostra che celebra gli eroi della Formula Uno. Tra gli eventi che abbiamo selezionati per il fine settimana a Monza e dintorni anche tante sagre e appuntamenti enogastronomici.

Pizzoccheri, Gnocco Fritto, Sagra del Pesce, Arrosticini

Sagra dei Pizzoccheri alle porte di Monza: Senago presso il centro sportivo di via De Vittorio da giovedì 26 agosto a domenica 5 settembre è in programma la festa dei Pizzoccheri. L'evento è in programma nelle serate del giovedì, venerdì, sabato e domenica (anche a pranzo). In Villa Bagatti Valsecchi a Varedo invece è protagonista lo Gnocco Fritto con il festival in scena dal 26 agosto al 5 settembre, per due weekend lunghi dedicati ad alcune tra le più apprezzate specialità italiane: taglieri di salumi, formaggi e l'immancabile specialità emiliana.

Qaranta metri di griglie lineari e specialità roventi: a Nova Milanese, in Brianza, arriva il Festival Arrosticini vs Bombette. Appuntamento nel weekend del 2-3-4-5 settembre con la 26° edizione della kermesse enogastronomica che propone tante tipologie di carne, cucina tradizionale, musica dal vivo, birre artigianali, area bimbi nell'area del mercato tra le vie Caravaggio e Incirano.Torna in Brianza l'appuntamento con la Sagra del Pesce a Briosco. L'evento è in programma dal 27 al 29 agosto e nel weekend del 3,4 e 5 settembre nel rispetto delle normative anti-covid.

Rievocazione storica (senza corteo) a Monza

Torna a Monza la storica rievocazione. Quest'anno sarà la 40ma edizione della manifestazione, un traguardo importante rimandato a causa delle restrizioni della pandemia che non hanno permesso di includere nel programma il tradizionale corteo con figuranti in costume. Lo spettacolo ci sarà comunque, all'aperto e prevederà la presenza di figuranti delle diverse associazioni culturali del territorio brianzolo e l'esibizione del gruppo internazionale della Compagnia dei Folli specializzato nel teatro di strada.

Lo spettacolo si aprirà con l'esecuzione musicale dell' artista Vincenzo Zitello. Poi sarà la Compagnia dei Folli ad animare la piazza con trampolieri, acrobati e giochi pirotecnici accompagnati dalla musica; seguirà l'imperdibile volo della colomba teodolindea sul pallone aerostato.

Fuori Salone Monza

Mostre, installazioni e performance per celebrare anche a Monza, in contemporanea al Salone del Mobile di Milano, la Design Week. Da mercoledì 1 a lunedì 13 settembre il capoluogo brianzolo ospita la terza edizione del Fuori Salone Monza. Sedici eventi in tredici giorni: un’agenda densa di appuntamenti per valorizzare le novità, le soluzioni innovative e i progetti di un comparto che solo in Lombardia conta 14mila imprese con un giro d’affari di 8,7 miliardi di euro e 3 miliardi annui di scambi con l’estero su un totale italiano di 12 miliardi (Dati APA Confartigianato Milano – Monza e Brianza). Qui il programma.

Mostra "F1 Heros" gratuita all'Orangerie della Villa

Centoventi foto per raccontare attraverso le immagini la storia degli “Eroi” della Formula Uno. Da mercoledì 1 a domenica 19 settembre è possibile visitare la mostra “F1 Heroes”, allestita nell’Orangerie della Reggia di Monza, con 120 foto che fanno parte della straordinaria collezione di Motorsport Images, selezionate e raccontate da Ercole Colombo e Giorgio Terruzzi.

La mostra è promossa dal comune di Monza in collaborazione con Vidi srl. Si può visitare dal martedì al venerdì 15.00-19.00, sabato e domenica 10.00-13.00 / 15.00 - 19.00, lunedì chiuso.

Festival Jazz in Villa Bagatti

Domenica 5 Settembre va in scena dalle ore 11.00 la prima edizione del festival Jazz in The Park, nel Parco di Villa Bagatti Valsecchi a Varedo (MB): una lunga giornata nel verde, tra concerti live, area jam, presentazioni, omaggi e incontri completamente dedicati alla musica Jazz in tutte le sue forme. L’ingresso all’evento è gratuito e durante la giornata rimarranno attivi servizio bar e ristorazione con orario continuato sia a pranzo che a cena, accompagnando eventi di open piano e di jam session.

Castelli e borghi medievali aperti in Lombardia

Castelli, borghi medievali e cittadelle riaprono le porte in Lombardia. Domenica 5 settembre torna la Giornata dei Castelli Aperti in Lombardia e il circuito dei 19 siti si amplia ulteriormente. Non solo come numero di località aderenti, ma anche per quantità di province lombarde incluse. Il bellissimo castello di Padernello e il pregevole borgo storico di Orzivecchi, situati nella confinante pianura bresciana, si aggiungono alle realtà storiche del circuito della pianura bergamasca, del cremonese e del milanese, sparse tra i fiumi Oglio, Serio e Adda. Tutti i dettagli sulle località aperte, con orari, percorsi di visita, costi e prenotazioni sono consultabili sul sito sempre aggiornato www.pianuradascoprire.it e sulla pagina Facebook.