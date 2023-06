Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend: gli eventi (anche gratis) da non perdere

L'atmosfera medievale da vivere in tenda, per una cena che riporterà i commensali indietro di secoli. O quella total white della Unconventional Dinner a Monza. Le sagre e le feste con le specialità dal mondo da gustare e la "carica" dei mille bassotti in arrivo nel parco per l'appuntamento con la StraBassotti. Nel programma degli eventi del weekend monzese e brianzolo c'è anche il Tattoo Festival e le gare (a ingresso gratuito) in autodromo. Ecco gli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi.

La cena in bianco

Piazza Carrobbiolo. Sarà la romantica piazzetta nel cuore della città di Teodolinda domenica 11 giugno a fare da cornice alla White Dinner di Monza. "Torniamo nel cuore di Monza per andare a “vestire di bianco” questa bellissima piazza del centro storico. Iniziate a immaginarla e sognarla completamente “bianca”, ricca di fiori, luci, decorazioni e di noi, della nostra magnifica energia! Ci aspetta una serata da favola" avevano spiegato gli organizzatori "Un posto speciale per cenare tutti insieme sotto le stelle". Per partecipare era necessaria l'iscrizione e il rispetto di alcune regole.

Una cena medievale in tenda

Una cena accampati all’interno di un’autentica tenda medievale e illuminati dal chiarore delle candele e delle lanterne, guidati in un percorso culinario d’altri tempi. L'evento è in programma venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno presso il castello del Lupo a Cogliate. "Cena Medievale in Tenda, con abiti storici, un menù d’altri tempi e la suggestiva atmosfera medievale che i nostri scenografi e attori sapranno ricreare per te" spiegano gli organizzatori, presentando l'esperienza riservata a 150 ospiti, con un prezzo di 50 euro a persona.

Tattoo festival a Monza

A Monza sbarca il Fashion Tattoo Festival, la manifestazione dedicata al mondo dei tatuaggi. L'evento è in programma per sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 presso l'area fiere di viale Stucchi, nel capoluogo brianzolo. "Una manifestazione di prestigio che ospiterà fino a 15000 visitatori" annunciano gli organizzatori che presentano così l'evento fieristico "più grande della Brianza dedicata al mondo dei tatuaggi".

La carica dei Bassotti nel parco

Domenica 11 giugno al parco di Monza torna la StraBassotti, una marcia podistica non competitiva con partenza alle 11 da Villa Mirabello in Viale Mirabello. Organizzata dall’Associazione Cuor di Pelo Ruescue Bassotti di Alessandro Nigro nelle tre edizioni ha visto coinvolti più di 1000 partecipanti provenienti da ogni angolo d’Italia (ma non solo) con i loro bassotti a seguito. Durante la giornata non mancheranno intrattenimenti, grazie alla partecipazione straordinaria dell’associazione MY DOG'S TEAM asd - centro di educazione, formazione e cultura cinofila - che coinvolgerà i bassotti partecipanti con dei giochi di “ricerca olfattiva ludica” per tutta la durata della manifestazione.

Sagre e feste del weekend

Arrosticini, birra e specialità della Grecia. Sono diverse le proposte gastronomiche in programma in Brianza e dintorni nel weekend. A Paderno Dugnano nel weekend dell'8-9-10-11 giugno 2023 va in scena il 34° Arrosticini VS Bombette Festival, format enogastronomico dedicato a due grandi specialità del nostro paese, fra eccellenze del territorio ed abbinamenti inaspettati. L'appuntamento è in piazza Del Mercato. Ad Albiate è tempo di festa della birra. Nel weekend da venerdì 9 a lunedì 11 giugno il Gruppo Alpini ha organizzato la festa della birra nell'area feste di via Monfalcone. A partire dalle 18 sarà attivo il servizio aperitivo mentre la cena inizierà dalle 19. Nel menù anche hamburger per celiaci. Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki. Sono solo alcune delle specialità che si potranno degustare a Seregno da giovedì 8 a domenica 11 giugno in occasione della manifestazione Grecia in Festa.

AdmoRun nel parco di Monza

Nel parco di Monza torna la Admo Run. La corsa per la vita è in programma con partenza da Cascina San Fedele il prossimo sabato 10 giugno. "ADMORUN non è solo una corsa non competitiva, ma anche un momento di festa e celebrazione della vita e della salute" spiegano gli organizzatori.

Le gare in autodromo