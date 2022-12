Le 5 cose da fare nel weekend a Monza e dintorni

L'ultimo weekend prima di Natale. Un fine settimane che per molti sarà all'insegna delle compere magari tra i mercatini di Natale in Brianza. Qualcuno invece si concederà qualche momento di relax in famiglia tra attrazioni e dolcezze. Una sagra alle porte di Monza per i più golosi. E la cultura, con il teatro. Abbiamo raccolto qui per voi alcune proposte per il weekend di venerdì 16, sabato 17 e domenica 28 dicembre a Monza e dintorni.

Il magico villaggio di Natale in Brianza

Gonfiabili a tema natalizio, l'ufficio postale e la casa di Babbo Natale, mercatini e dolci specialità. Torna in Brianza il Magico Villaggio di Babbo Natale nel parco Madonna della Campagna in via Cagnola a Seregno. L'appuntamento (con ingresso gratuito all'area) è in programma per domenica 18 dicembre: sarà presente il grande scivolo polare, il pupazzo di neve gigante, la Casa di Babbo Natale e personaggi magici per guidare i piccoli visitatori tra truccabimbi, tatuaggi natalizi, antichi giochi in legno di una volta e allo spettacolo di magia previsto alle ore 11,30.

Sagra degli arrosticini

Arrosticini, pallotte cacio e ova, tagliatelle al ragù abruzzese e ciammariche al sugo di pomodoro. A Bergamo, a pochi chilometri da Monza, nel weekend va in scena la sagra dell'arrosticino e della cucina abruzzese. "Un menù ricco di sapori e tradizione, in cui il protagonista principale sarà l'arrosticino, uno dei piatti più amati della cucina italiana" annunciano gli organizzatori.

Claudio Bisio a teatro a Monza

Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell'allegria del vivere, "La mia vita raccontata male" ci segnala che se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all'indietro la strada è ben segnalata da una scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali. Lo spettacolo di Claudio Bisio è in programma al teatro Manzoni di Monza dal 16 al 18 dicembre.

La ruota e i mercatini a Monza

La grande ruota panoramica in centro, le tradizionali casette di legno dei mercatini natalizi, le giostre e l’immancabile pista di pattinaggio. Prosegue nel weekend a Monza il programma di eventi natalizi promosso dal comune. Qui la guida agli eventi e alle attrazioni.

I più bei mercatini sul lago

Almeno sino all'8 gennaio in diverse località sul lago di Como si potrà respirare l'atmosfera del periodo di Natale anche grazie ai mercatini di Natale che in molte città del nostro territorio stanno colorando vie e piazze. Naturalmente iniziamo dal capoluogo che, prima di regalare la Città dei Balocchi da Cernobbio, che l'ha chiusa dentro Villa Erba per trovare uno spazio comunque importante, aveva fatto scuola in Lombardia anche grazie al Magic Light. Ma sono comunque molte sparso su tutto il Lario le casette di Natale. Qui abbiamo raccoltoi più interessanti.

