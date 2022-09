Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Il festival del Parco, i calici di vino, le atmosfere medievali tra palio e feste storiche in Brianza. E le immancabili feste che celebrno i sapori tradizionali tra pizzoccheri e specialità a base di patata. Ecco una selezione di eventi che abbiamo scelto per voi.

Ville aperte in Brianza

Dal 17 settembre al 2 ottobre 2022 torna Ville Aperte in Brianza. Per tre fine settimana consecutivi apriranno oltre 180 siti – di cui 40 nuovi – tra ville di delizia, chiese, complessi architettonici, musei, mulini storici, cascine che diventeranno palcoscenico di numerose attività e spettacoli. Qui per prenotare e visionare i siti aperti da visitare.

Festival del Parco di Monza

A Monza nel weekend è protagonista anche il parco con il festival dedicato al polmone verde cittadino. Oltre 50 appuntamenti tra percorsi guidati, momenti poetici, letterari, teatrali e musicali nel verde del parco. Il Festival prevede due giorni di iniziative: dagli originali percorsi guidati alla scoperta dei luoghi più belli e meno conosciuti del Parco e dei Giardini, agli eventi culturali, artistici, musicali, letterari, poetici, teatrali e di intrattenimento sempre realizzati nel pieno rispetto dell’ambiente che li ospita, oltre a incontri e laboratori didattico-educativi per bambini e adulti dedicati all’educazione e sostenibilità ambientale. Gli eventi in programma sono suddivisi in cinque aree tematiche: Scoperta e conoscenza; Ambiente e sostenibilità; Arti e natura; Essere e benessere e Junior Fest e sono organizzati in diversi luoghi del Parco - Villa Mirabello, Cascina Frutteto, Cascina Costa Alta, Cascina Mulini Asciutti. .

Monza Wine Experience

Monza capitale del vino. Torna, anche quest'anno, Monza Wine Experience. Fino al 18 settembre il centro storico del capoluogo brianzolo si trasformerà in una grande cantina all'aperto. Dal 16 al 18 settembre la piazza Carrobiolo ospiterà street food d'autore provenienti da tutta Italia. Una varietà di scelte gastronomiche ricercate per accompagnare i piatti da strada ad un ottimo calice di vino. Tre giornate di eccellenze e convivialità per diffondere la cultura del buon vino e del cibo di qualità itinerante. Gran finale il 18 settembre con la cena d'autore nella sala di rappresentanza della Villa Reale. Un’esclusiva cena pluri stellata che sarà realizzata grazie alla collaborazione di chef di fama internazionale, che metteranno a disposizione la loro Arte per dare vita a un appuntamento memorabile.

(Aspettando) la sagra della patata

Un weekend di gusto, tradizione e divertimento a Vimercate con l'edizione "ridotta" della sagra di Oreno. La rinomata sagra della patata di Oreno si svolge ogni due anni e, tra un'edizione e un'altra, a settembre la frazione si veste a festa per la manifestazione "Aspettando la sagra". Un appuntamento che celebra la "biancona", la patata bianca di Oreno di cui si ha traccia sulle tavole fin dai banchetti rinascimentali lombardi. La festa è in programma nel lungo weekend dal 15 al 18 settembre 2022: previsti incontri, bancarelle e stand gastronomici in piazza San Michele e nel centro storico di Oreno.

Festa della Valtellina

Bresaola e sciatt, salumi e pizzoccheri, polenta liscia e taragna, spezzatino e funghi, formaggi. A Muggiò, in Brianza, arrivano le specialità della Valtellina. In concomitanza con la sagra del Paese in piazza 9 Novembre da venerdì 16 a domenica 18 settembre arriva la Festa della Valtellina. "Una straordinaria occasione non solo per trascorrere un momento di grande convivialità, ma anche per conoscere i prodotti tipici del territorio della Valtellina, il profumo dei suoi "grandi rossi" ed i sapori intriganti della sua cucina genuina. Una kermesse ricchissima, nel nome della cucina valtellinese: un viaggio fra i sapori antichi ed i gusti forti, ma allo stesso tempo delicati e semplici, di cibi in grado di soddisfare anche i palati più raffinati" spiegano gli organizzatori.

Fiera del Mistero

Cartomanti, tarocchi, sensitivi e performance di artisti del fuoco e trampolieri. In Brianza sbarca la Fiera del Mistero. L'appuntamento è in Villa Bagatti Valsecchi, a Varedo, per domenica 18 settembre. La dimora settecentesca e residenza delle nobili famiglie Bagatti e Valsecchi nei secoli ha saputo alimentare fantasie e leggende e la festa dell'occulto sarà una occasione per scoprire i segreti e far luce sui misteri che aleggiano intorno alla Villa.

Palio e festa a Barlassina

Dal 16 al 18 settembre le vie del centro storico di Barlassina ospiteranno la 38esima edizione del Palio dei rioni. Ma non solo. In programma anche tante iniziative per la gioia di grandi e piccini. Per tutta la durata della festa il parcheggio di via Assunzione si trasformerà in un grande ristorante all'aperto con i truck dello street food. In programma ci sono anche la mostra dei funghi freschi in corso Milano 49, tuffo nel passato con i giochi medioevali in piazza Cavour e mercatino degli hobbisti in corso Milano.

Notte bianca a Cesano

Negozi aperti, bancarelle e stand di hobbisti e street food, un trenino e spettacoli per grandi e piccini. Tantissime iniziative in programma a Cesano Maderno per la Notte Bianca che partirà alle 19 di venerdì 16 settembre. In piazza Arrigoni i laboratori per i bambini e in piazza Esedra il fascino dei giochi di una volta, i trampolieri e le bolle di sapone.

La sagra a Giussano

Dieci giorni di eventi con giochi della tradizione popolare, spettacoli teatrali, cabaret dialettali, concerti musicali e show per bambini, fino al clou di domenica 2 e lunedì 3 ottobre quando la città si animerà con il tradizionale fierone e il parco divertimenti, per poi attendere con il naso all’insù il gran finale: lo spettacolo pirotecnico. Da sabato 24 settembre a lunedì 3 ottobre a Giussano è in programma la Festa della Madonna d’ottobre, promossa da Pro Loco Giussano col patrocinio del comune. Ricco il programma di appuntamenti, tutti (ad eccezione della official tribute band dei Pooh) ad ingresso libero. i inizia sabato 24 settembre alle ore 21 in Piazza Roma con “Gli acrobati della cuccagna – Grande assalto al palo della Cuccagna!”.

Fiera del Conte

Lentate sul Seveso si prepara a fare un salto indietro nei secoli fino al Medioevo. Da venerdì 16 a domenica 18 settembre è in programma la Fiera del Conte, la festa in stile medievale che anima la città. In piazza e per le vie del centro un corteo storico con i figuranti di Castiglione Olona, delle contrade lentatesi e anche un duello tra cavalieri.