Pizzoccheri, visite guidate e festival del benessere: che cosa fare nel weekend a Monza e Brianza

La parola d'ordine è: distanziamento. Nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid sono numerose le iniziative in programma per il fine settimana a Monza e Brianza. Sagre, bancarelle, visite guidate: ecco le proposte in cartellone sul territorio per regalarsi qualche ora di svago e di divertimento. Anche le previsioni meteo annunciano bel tempo.

Sagre e Food

Dimentichiamoci la dieta. a Senago appuntamento con la Festa dei Pizzoccheri: non solo il piatto tipico della Valtellina, ma anche polenta, ragù e porcini a volontà.

Sempre a Senago c'è la Festa della birra: in piazza le migliori bionde, ma anche street food, bancarelle con i prodotti tipici e dell'artigianato.

Per chi ama la frutta da non perdere la raccolta delle mele nel Frutteto di Ceriano Laghetto: potrete immergervi nella natura e poi, riempito il cestino con le mele, preparare a casa gustosi e salutari dolcetti.

Arte e visite guidate

Questo è il weekend dedicato alle Giornate Fai d'Autunno: in Brianza da visitare alcuni gioielli a Monza, Nova Milanese e Briosco accompagnati dai volontari del Fondo Ambiente Italiano.

A Monza l'Associazione Art-U organizza una visita guidata del Duomo: un pomeriggio alla scoperta (o alla riscoperta) di uno dei simboli delle fede e della storia brianzola.

Sempre nella città di Teodolinda nuovo appuntamento con GiocaMonza: attività ludiche e indovinelli alla scoperta della storia e della tradizione della città, muovendosi tra vie e monumenti.

Escursioni in trasferta con l'associazione Cammino di Sant'Agostino che propone un percorso a piedi da Ganna al Santuario del Sacro Monte (sito Unesco) attraversando il parco naturale regionale di Campo dei Fiori, lungo il Sentiero di Leonardo.

Sport e benessere

Per chi vuole tenersi in forma (ma compiere anche un gesto di solidarietà) l'appuntamento è al Parco di Monza con Monza Run Free, tutti di corsa nel polmone verde monzese per raccogliere fondi a favore del Comitato Maria Letizia Verga.

Se invece siete alla ricerca di qualche momento di relax vi consigliamo il Festival del Benessere nella suggestiva cornice di Villa Borromeo a Cassano d'Adda.

Teatro

Monza ricorda la morte del re: alla Cappella Espiatoria va in scena la piéce teatrale dedicata all'uccisione del re Umberto I per mano dell'anarchico Gaetano Bresci.

Ai Musei Civici invece percorsi teatralizzati dedicati alla storia della Monaca di Monza. Una bella occasione anche per visitare i tesori contenuti nella pinacoteca cittadina.