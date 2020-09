Buon vino, eventi notturni, artisti di strada: cosa fare nel weekend a Monza e Brianza

Impossibile annoiarsi: a Monza e Brianza nel fine settimana c'è solo l'imbarazzo della scelta con tanti appuntamenti in piazza nel segno (soprattutto) del buon cibo e del buon bere. Il tutto nel rispetto delle indicazioni Covid.

Sagre e food

Per gli amanti dei sapori della tradizione da non perdere la Sagra di Muggiò con lo street food della cucina emiliana e l'immancabile appuntamento con la degustazione della torta paesana.

Se invece preferite il sapore autunnale dei funghi a Senago c'è la Festa del porcino: antipasti, primi e secondi a base del principe del bosco accompagnato da buon vino.

E a proposito di vini a Monza arriva il Monza Wine Experience, una rassegna dedicata alle migliori cantine italiane dove, accanto alle degustazioni nei negozi del centro e a menù ad hoc in alcuni ristoranti della città, ci saranno incontri e conferenza con gli esperti dell'Associazione italiana sommelier.

Il Covid non è riuscito a fermare le cucine delle penne nere: a Villasanta torna la Festa degli Alpini con i piatti tipici della tradizione. Quest'anno solo con servizio asporto.

Visite guidate ed eventi in notturna

Il weekend è l'occasione per conoscere e visitare luoghi e monumenti accanto ai quali passiamo ogni giorno.

A Monza l'associazione culturale Art-U organizza una visita guidatate teatralizzata alla scoperta della Villa Reale.

A Varedo invece tutti con il naso all'insù: serata di osservazione astronomica con i volontari del Gruppo Astrofili Villasanta.

Per una notte da brivido l'appuntamento è a Trezzo sull'Adda: una visita guidata in notturna al Castello tra misteri e leggende, il tutto condito da un pizzico di brivido.

Natura e animali

A Ceriano Laghetto continua la raccolta delle mele: passeggiate nel parco raccogliendo i gustosi frutti indossando per qualche ora i panni del contadino.

A Monza, invece, appuntamento a sei zampe: passeggiata didattica con Fido, un'occasione per rimettersi in forma e trascorrere qualche ora con il proprio cane nel cuore del polmone verde brianzolo.

Per tutta la famiglia

Per una domenica di divertimento formato famiglia in programma due eventi da non perdere.

A Monza va in scena una caccia al tesoro alla scoperta degli angoli nascosti della città. Giochi, indovinelli e ricerche per conoscere più da vicino la storia della città di Tedolinda.

A Brugherio invece spazio al teatro urbano e agli artisti di strada: due giorni di esibizioni e di magia per grandi e piccini.