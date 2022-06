Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Una gita al lago per trovare refrigerio dal caldo, appuntamenti golosi o musica. Ecco le proposte per il weekend di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio che abbiamo selezionato per voi.

Concerto gratis in Villa Reale

Venerdì di luglio all'insegna della musica e della cultura nella Villa Reale di Monza. La regione Lombardia e i Pomeriggi Musicali presentano, a partire da venerdì 1 luglio, una nuova rassegna estiva che ha per protagonista l’orchestra dell’istituzione milanese. Per i cinque venerdì del mese (1, 8, 15, 22 e 29 luglio) si susseguiranno altrettanti concerti (ingresso libero su prenotazione) fra repertorio cameristico e sinfonico nelle diverse “colorazioni” sonore del pianoforte solista, degli strumenti a fiato, dell’orchestra. I concerti inizieranno alle 20.15 in diversi spazi della Villa Reale (avancorte e sala da ballo) e gli spettatori potranno anche fare una visita guidata del gioiello architettonico lombardo (alle 18, su prenotazione).

Fluo Run

Musica, sport e luci fluo nel Parco di Monza. Appuntamento con la Fluo Run sabato 2 luglio. "Magliette fluo, colori sgargianti, gadget luminosi, laser e robot show, truccatrici e performer per una festa all’insegna di tanto divertimento". Una partenza al tramonto, alle 21, da viale Cavriga e traguardo sotto le stelle con un super party fluorescente in collaborazione con Disco Radio. Una corsa/camminata non competitiva, aperta a tutti, di 5 chilometri all’interno del bellissimo Parco di Monza.

Sapori della Puglia a Monza

Un angolo di puglia a Monza. Da venerdì 1 a domenica 3 luglio ai Boschetti Reali a Monza arriva il festival pugliese con il primo villaggio pugliese itinerante. La manifestazione è organizzata da Cucina Pugliese e Tipico Eventi ed è inserita nel cartellone di Summer Monza, la kermesse di appuntamenti estivi curata dal comune.

Notti bianche in Brianza

Nel weekend torna l'appuntamento con la Notte Bianca in Brianza. A proporre un cartellone di appuntamenti e iniziative sono i comuni di Usmate Velate e Verano Brianza. Musica dal vivo, animazione, street food, ballo country, esposizione di auto tuning, negozi aperti, bancarelle e uno spettacolo di fuochi d'artificio in musica. A Usmate Velate sabato 2 luglio, dopo una pausa di due anni dovuta alla pandemia, torna la Notte Bianca. Divertimento, cultura, commercio e gastronomia caratterizzeranno la Notte Bianca che vedrà il proprio polo di riferimento nel centro di Usmate, fra corso Italia, via Roma, via Cavour, via Casati e Piazza Pertini. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito, a partire dallo spettacolo “C’est pas grave” che alle 18.30 si terrà in Piazza Pertini nell’ambito della rassegna Caffeine.

Musica, divertimento, stand gastronomici e degustazioni, attrazioni e giochi per i bambini. E ancora spettacoli di danza e scuole di ballo. Anche a Verano Brianza sabato 2 luglio è tempo di Notte Bianca.

Sagre e street food

Torna lo street food in piazza a Biassono. L'evento, organizzato dalla Croce Bianca Biassono, è in programma nel weekend da venerdì 1, 2 a domenica 3 luglio. "Siamo orgogliosi di poter finalmente riproporre questo evento in occasione del filone di eventi che celebrano i 45 anni della Fondazione della Croce Bianca Biassono" spiegano gli organizzatori. "Tutti in Piazza Italia per trascorrere tre giorni a base di buon cibo, musica e intrattenimento per tutte le età". In piazza Italia saranno presenti truckfood con specialità per tutti i gusti, intrattenimento per bambini dal tardo pomeriggio e musica live.

A Meda e a Senago invece appuntamento con la sagra del pesce.

Rinfrescarsi al lago: ecco 10 spiagge

Il caldo intenso di questi giorni fa sognare a tutti il mare. Ma per chi dovrà ancora attendere per le tanto sospirate ferie, una valida alternativa per trovare refrigerio può essere il lago di Como. Da Monza i chilometri da percorrere sono davvero pochi e si potrà avere un assaggio di vera estate con una gita fuori porta, andata e ritorno in un giorno.

Il Lago di Como può vantare ben 170 chilometri di coste. Ma se non si vuole trascorrere tutta la giornata in uno dei tanti lidi attrezzati e si preferisce fare un bagnetto in libertà gratuitamente ecco le migliori spiagge. Si raggiungono via terra ma anche in barca. Ricordiamo comunque di non sottovalutare mai le acque del lago che nascondono sempre molte insidie e di seguire sempre le regole del bagnante. Ecco allora qui selezionate per voi le migliori spiagge da raggiungere.