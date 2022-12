Cosa fare il weekend di Capodanno a Monza e in Brianza

Tempo di brindisi e festeggiamenti. Ecco le proposte a Monza e in Brianza per il Capodanno 2023. Tra feste, teatro e festeggiamenti sul ghiaccio, in perfetta atmosfera natalizia. E per chi vuole trascorrere la rima giornata dell'anno all'insegna della cultura domenica 1 gennaio a Monza sarà aperta, gratis, la Cappella Espiatoria.

La festa con djset (gratis) a Seregno

Torna il Capodanno dal vivo a Seregno, dopo la pausa causata dal covid. Sabato 31 dicembre, a partire dalle 21.15, ci sarà la possibilità di ascoltare gratuitamente prima la tribute band degli 883 per poi tuffarsi dopo il brindisi nel djset Party anni ‘90. L'evento è stato organizzato presso il Palasomaschini in via alla Porada: "un palazzetto coperto e riscaldato per festeggiare insieme l’anno nuovo". Sul palco il live della Max Mania con l’omaggio agli 883 ed a seguire il djset di Party 90. Ingresso gratuito con prenotazione fortemente consigliata.

Capodanno a teatro

Capodanno a teatro? A Monza sono diverse le proposte per trascorrere il veglione di San Silvestro in poltrona, all'insegna della cultura, delle risate o della musica. Le proposte monzesi per il Capodanno a teatro sono tre: al teatro Binario 7 con due spettacoli per aspettare l’anno nuovo. E a seguire un brindisi tutti insieme per festeggiare con gli artisti. Al teatro Villoresi invece andrà in scena Battisti legend, concerto della band composta da Roberto Pambianchi (voce), Sarà un concerto di due ore, durante il quale verranno riproposti alcuni dei più grandi successi di una “Leggenda” della storia della musica pop-rock: Lucio Battisti. Filippo Caccamo ha scelto Monza per celebrare col suo pubblico il Capodanno, al teatro Manzoni. Non c’è studente italiano che negli anni scorsi non si sia identificato nel tormentone web “mai una laurea”, lanciato dall’attore e comico, diventato poi spettacolo teatrale.

Capodanno sul ghiaccio

A Brugherio la pista di pattinaggio allestita in piazza Roma presso il villaggio di Natale sarà aperta anche la sera di San Silvestro. Il 31 dicembre la pista di pattinaggio sarà aperta fino alla 1.30 di notte, per attendere la mezzanotte e festeggiare il Capodanno sui pattini.

Apertura straordinaria della Cappella Espiatoria

Musei gratis domenica 1 gennaio in tutta Italia. E' l'iniziativa del Ministero della Cultura #domenicalmuseo, l'iniziativa che consente l'ingresso gratuito ogni prima domenica del mese, nei musei italiani e nei parchi archeologici statali. E a Monza ad aderire all'iniziativa con apertura straordinaria è la Cappella Espiatoria. L'apertura con ingresso gratuito al sito è prevista per domenica 1 gennaio 2023 dalle ore 9:00 alle ore 15:30 con orario continuato.