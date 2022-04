Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend di Pasqua

Caccia alle uova, mostre e fiori. E l'immancabile grigliata o pic nic di Pasquetta. Ecco gli eventi e gli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi nel weekend di Pasqua.

Caccia alle Uova nel Parco

Una caccia alle uova di Pasqua dedicata ai bambini. L'evento è in programma sabato 16 aprile presso Cascina Costa Alta, nel Parco di Monza ed è organizzata dalla Cooperativa Meta Onlus. "Andiamo alla ricerca delle uova che lo sbadato Elfo Querciotto ha perso nei prati intorno a Cascina Costa Alta durante le sue lunghe passeggiate primaverili. Sarà divertente superare insieme a pulcini e coniglietti le prove e gli indovinelli per riuscire a scoprire tutti gli strani nascondigli delle uova! Pulcini e coniglietti pasquali ci svelano poi il segreto per realizzare con le uova di Querciotto (e con materiali naturali e di riuso) le magiche bacchette segna-pianta di Pasqua, da portare a casa con noi. Una dolce sorpresa finale ci aspetta dopo un pomeriggio di giochi, scoperte e laboratori creativi all’aria aperta" spiegano gli organizzatori. L'evento è a numero chiuso e accessibile previa prenotazione.

Sagra dello gnocco fritto

A Senago, alle porte della Brianza, nel weekend arriva la sagra di Pasqua che celebra una delle specialità della tradizione culinaria italiana: lo gnocco fritto. Presso il centro sportivo l'area feste sarà aperta al pubblico domenica 17 e lunedì 18 aprile.

Campi di tulipani

In Brianza è tempo di tulipani. Distese colorate in cui perdersi e lasciarsi conquistare dai profumi della primavera. Il campo Shirin si trova a Ornago, Fioriranno a Cornate d'Adda. Entrambi saranno aperti per il weekend i Pasqua e a Pasquetta.

Pasquetta al castello

Visita guidata al Castello di Trezzo sull'Adda a Pasquetta. Per la giornata di lunedì 18 aprile sono in programma partenze alle ore10:00 11:00 14:00 14:30 15:00 16:00 16:30 e 17:00. La visita ha una durata di 90 minuti e comprende la salita sulla torre e al belvedere sulla cima a 42 metri di altezza. Inclusa anche la visita al museo longobardo, con la tomba del gigante Rodchis, e le riproduzioni dei sui preziosi gioielli e i giardini con la discesa al fiume per presentazione esterna della Centrale Idroelettrica.

Mostre a Monza

"Artisti d'Italia - mostra di arti contemporanee" è la mostra allestita al Belvedere della Reggia di Monza fino al 25 aprile 2022. La collettiva a cura di Vittorio Sgarbi, racconta lo stato dell’arte contemporanea in Italia raccogliendo oltre 200 opere di 100 artisti del panorama nazionale e internazionale, accuratamente e personalmente selezionati dal curatore e critico ferrarese, ed è collegata al progetto culturale “I Mille di Sgarbi”.

Fino al 1° maggio 2022, la Reggia Reale di Monza ospita la mostra "Antonio Ligabue. L'uomo e l'artista". L’esposizione sarà allestita presso l'Orangerie ed è curata da Sandro Parmiggiani, prodotta e organizzata da ViDi in collaborazione con il Comune di Monza e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Si celebra il genio dell’artista nato a Zurigo nel 1899 e scomparso a Gualtieri (Reggio Emilia) nel 1965 con un centinaio di lavori che ripercorrono la sua vicenda umana e creativa, lungo un arco cronologico che dagli anni venti del secolo scorso giunge fino al 1962, quando una paresi pose di fatto fine alla sua attività.

L’addio ai monti sbarca a Monza. Tredici passaporti: tredici anime, tredici volti, tredici video e voci di personaggi che raccontano il primo romanzo storico della letteratura italiana, i Promessi Sposi. Dal 9 aprile al 15 maggio è in programma la mostra “I passaporti dei Promessi Sposi. La Monaca. Ieri come Oggi”, una mostra allestita in collaborazione con l’Associazione Pro Monza presso i Musei Civici di Monza. Fino all’8 maggio 2022 presso la Galleria Civica di via Camperio è in programma la mostra “World Water Day Photo Contest - Storie d’Acqua”, una raccolta delle 70 migliori fotografie delle edizioni dal 2017 al 2021 del concorso fotografico volto a sensibilizzare l’attenzione del pubblico sulla critica questione dell’acqua nella nostra epoca.

La gita di Pasquetta

Il weekend di Pasqua si chiude con la giornata del Lunedì dell'Angelo. E tradizione irrinunciabile per Pasquetta è l’organizzazione della consueta grigliata tra amici o in famiglia.. Per molti, rimane il quesito su dove andare a cuocere le carne in compagnia. In provincia di Monza e Brianza, o poco lontano, esistono diversi parchi o aree all’aperto dove è possibile accendere la brace e godersi la tanto attesa grigliata in compagnia. Facendo attenzione ai divieti e alle norme imposte, e ricordando che all’interno del Parco di Monza non sono presenti aree attrezzate per il barbecue, ecco per voi 5 tra i posti più belli dove poter fare la grigliata di Pasquetta (o ripiegare su un pic-nic). Qui l'elenco.