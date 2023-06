Le 5 cose da non perdere (anche gratis) nel weekend a Monza e Brianza

Un salto indietro fino al Medioevo fino al XIII. E' il weekend del corteo storico a Monza. E' questo uno degli appuntamenti più attesi, l'evento conclusivo della sagra di San Giovanni. Ma non solo: spazio anche al gusto con i golosi appuntamenti in programma in Brianza e le sagre. Ecco gli eventi che abbiamo selezionato per voi per il weekend di sabato 24 e domenica 25 giugno.

La rievocazione storica a Monza

Saltimbanchi, giullari, attori e musici. E poi i giochi con esplosioni di luci, musica e colori, le mirabolanti animazioni teatrali e lo sfavillio di eleganti costumi e sontuosi manufatti. A Monza torna l'appuntamento con il corteo storico domenica 25 giugno 2023. Si comincia nel pomeriggio, dalle 16.30, quando piazza dell’Arengario si trasformerà in un mercato animato di ispirazione medievale. Lungo le vie del centro storico, la sfilata e l’esibizione coreografica degli sbandieratori ad annunciare l’importante evento. La serata, dalle 21, sarà invece segnata dal ritorno del famoso corteo con le centinaia di figuranti in costume d’epoca. Il corteo, accompagnato dal suono di chiarine medievali e tamburi, percorrerà le strade dalla torre viscontea di largo Mazzini fino in piazza Duomo, presentando al pubblico i borghigiani di Modoetia, fra i quali i nobili e i notabili elegantemente abbigliati, i religiosi del Capitolo di San Giovanni, i contadini e gli artigiani con i loro strumenti da lavoro. Sotto le guglie del Duomo, ai momenti di intrattenimento ispirati ai divertissement medievali con i danzatori e i cantori del territorio, seguiranno l’esibizione della soprano Elena D’Angelo e il magico spettacolo della Compagnia dei Folli. Con gli straordinari giochi di luce e i fuochi accompagnati dalla musica e dalle danze in verticale, e dall’imperdibile volo della colomba teodolindea sul pallone aerostato. Che coronerà una serata difficile da dimenticare. Un vero e proprio scrigno di emozionanti suggestioni, dunque, che si aprirà sotto il cielo stellato regalando a tutti i monzesi sorprese inattese, stupore e meraviglia.

Sagra di San Giovanni

Il 24 giugno Monza celebra uno dei suoi copatroni: San Giovanni Battista. E in città è in programma la tradizional sagra che non vedrà protagonisti i fuochi d'artificio nel parco. Si comincia venerdì 23 giugno con i "giochi di fuoco", uno spettacolo di giochi con il fuoco con bolas, corde e catene e un intrattenimento a cura del Teatro dell’Aleph. Il giorno del Santo Patrono si rinnova anche la cerimonia di consegna delle massime benemerenze cittadine “Giovannino d’Oro” e “Corona Ferrea” in piazza Roma, che vantano una tradizione ultra trentennale. Sabato 24 giugno, alle 21, in piazza Roma è previsto il "Fire show Respyro" con un manipolatore di fuoco che darà vita ad uno spettacolo con fiamme danzanti a ritmo di musica. E a seguire giocolieri e sputafuoco tra gag comiche e capacità tecniche di giocoleria e fuoco. Per concludere il weekend di festa il 25 giugno, alle 21, per le vie del centro prenderà il via il corteo storico con la rievocazione.

Accampamento medievale a Giussano

A Giussano appuntamento con la rievocazione storica nel weekend del 24 e 25 giugno. Nel parco di villa Sartirana andrà in scena la VII edizione della rievocazione "Il ritorno di Alberto da Giussano". Nell'area verde in via Carroccio 2 a partire dalle 14 di sabato apre l'accampamento medievale con musica e bancarelle e dimostrazioni di arti e mestieri. Non mancheranno dimostrazioni di tiro con l'arco storico e di attività militari e di combattimento. Nel programma anche un punto ristoro e uno spettacolo di fuoco in programma alle 21 di sabato 24 giugno. Il weekend di festa medievale proseguirà anche domenica 25 giugno e nel pomeriggio, dalle 17, è in programma una sfilata per le vie del centro storico di Giussano con passaggio di sbandieratori e musici.

Street food dalla Grecia a Vedano

Vedano al Lambro da giovedì 22 a domenica 25 giugno va in scena la 30° edizione di "Grecia in Festa", il format itinerante dedicato alla Cucina del Peloponneso, per quattro lunghe giornate di gusto e divertimento in Largo Repubblica. "La Taberna Itaca ci delizierà con: Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki - e molto altro" annunciano gli organizzatori. Durante la giornata il pubblico potrà gustare piatti della cucina greca tradizionale, usufruire del servizio bar e ristorazione (con possibilità di servizio da asporto e take away), bere birre selezionate oppure discutere nell’area relax con tavoli mentre i più piccoli si divertono nell’area giochi.

Sagra del pesce

A Ceriano Laghetto torna la sagra del pesce. L'associazione A.S.D. Pescatori Cerianesi con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto ha organizzato la 41esima edizione della manifestazione in programma da venerdì 23 a domenica 25 giugno. L'apertura della cucina è prevista a partire dalle ore 18.30. Aperti anche domenica a pranzo dalle ore 11.30.