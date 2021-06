Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend

Il bianco, i colori dell'Arcobaleno e poi le sfumature dei sapori dei food truck che tra parchi e piazze per i vari appuntamenti in programma invaderanno la Brianza. Ecco le iniziative che abbiamo selezionato per voi per il fine settimana di Monza e provincia.

Cena in Bianco a Monza

L'edizione 2021 della Cena in Bianco a Monza sarà sabato 26 giugno in piazza Duomo. La location è stata resa nota dagli organizzatori nella mattinata di mercoledì 23 giugno, annunciata a pochi giorni dall'evento. Poche e semplici le regole: dress code total white così come bianche dovranno essere le stoviglie, le tovaglie e gli arredi che i commensali portaranno per allestire la maxi tavolata che animerà per una sera uno dei luoghi simbolo della città nel segno della convivialità. "Partecipare non costa nulla, ma prevede il rispetto di poche e semplici regole. Si cenerà tutti insieme per vivere l’emozione di una sera all’insegna delle cinque «E»: etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza" spiegano gli organizzatori. Le iscrizioni sulla pagina Facebook dell'evento.

BrianzaPride Week

La Brianza si tinge con i colori dell’arcobaleno: fervono i preparativi per il Brianza Pride 2021. Il debutto domenica 27 giugno con un doppio appuntamento: la biciclettata con Gaymin Out (associazione che si occupa di tematiche Lgbt sul territorio del nord Milano) verso il Parco Nord. La rassegna aprirà i battenti a Desio con l’evento inaugurale nel Parco di Villa Tittoni.

Seguiranno lunedì 28 giugno un evento all’Arci Blob Arcore dal titolo “Femminili Plurali”; martedì 29 giugno diretta con presentazione del progetto Switch; mercoledì 30 giugno ci si sposta a Villasanta con la proiezione del film “Due”; venerdì 2 luglio musica all’Arcinova di Nova Milanese con il concerto del gruppo musicale “Riciclette”. Gran finale il 3 luglio a Monza con il presidio in piazza.

Carbonara e Cacio e Pepe Festival

Quattro giorni dedicati alle specialità della cucina romana a Seregno. Da giovedì 24 a domenica 27 giugno in piazza Risorgimento va in scena il Festival dedicato alla Carbonara e Cacio e Pepe. L'appuntamento si inserisce all'interno della rassegna stagionale Vivi l'Estate con tanti eventi in programma fino al prossimo 25 Luglio 2021 in città. "Cacio & Pepe VS Carbonara Festival", il grande format itinerante dedicato alla Cucina Romana, è uno degli appuntamenti gastronomici proposti.

Beer Fun Fest al Frutteto

Beer Fun Fest. A Ceriano Laghetto, all'interno dell'area del Frutteto del Parco - all'interno del parco delle Groane - arrivano due weekend di divertimento nel rispetto delle normative sanitarie. Da venerdì 25 giugno a domenica 2 luglio è in programma la Berre Fun Fest a ingresso gratuito. Gli organizzatori specificano che la prenotazione è obbligatoria per una accurata organizzazione degli spazi per una festa in completa sicurezza.

Maialetto e Mezzaghiotto

Un fine settimana di festa con birra artigianale, street food, musica ed intrattenimento per grandi e piccini. A Mezzago da venerdì 25 a domenica 27 maggio va in scena il festival Mezzaghiotto. In programma oltre a truck con specialità dall'ahmburger alla puccia agli arrosticini anche esibizioni, dimostrazioni di yoga e discipline sportive, tornei e musica. A Senago invece prosegue la festa del Maialetto alla Sarda.

Fiera di Primavera

Torna a Paderno Dugnano la Fiera di Primavera. Appuntamento domenica 27 giugno con bancarelle, street food, espositori, giri in pony, giochi di cortile e tante iniziative per le vie della città. La manifestazione - specificano gli organizzatori - si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19 e anche in caso di maltempo con eventuali modifiche al programma ufficiale. L’evento è patrocinato dal Comune di Paderno Dugnano.